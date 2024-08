Rescissione e buonuscita: boom boom Juventus. Giuntoli ha accelerato in maniera clamorosa. Ecco quello che sta succedendo

Non solo i movimenti in entrata che sono quelli che ovviamente interessano a Thiago Motta. Ma anche delle uscite che sono fondamentali per il bilancio societario e per riuscire, semmai, a integrare gli ultimi tasselli che mancano per rendere la Juventus davvero competitiva.

Ormai siamo entrati nei giorni di calciomercato e il direttore dell’area tecnica della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha accelerato in maniera clamorosa. Dopo aver chiuso per Nico Gonzalez e quasi per Conceicao, in attesa di capire cosa succederà con Koopmeiners ha praticamente detto addio ad un elemento della Vecchia Guardia. Sì, De Sciglio è ad un passo dal salutare il bianconero.

Rescissione e addio, De Sciglio all’Empoli

Il difensore è vicino all’Empoli, con i due club che hanno avviato i contatti e con quello toscano che sta aspettando a quanto pare una risposta definitiva da parte del giocatore che non dovrebbe tardare ad arrivare e soprattutto non dovrebbe essere negativo.

In tutto questo per agevolare l’uscita la Juventus avrebbe proposto – secondo quanto scritto da tuttomercatoweb – la risoluzione consensuale del contratto con annessa buonuscita. Insomma, una spinta all’addio per far quadrare i conti della stagione ormai iniziata e che vede Thiago Motta voglioso di tornare a vincere insieme alla sua nuova squadra.