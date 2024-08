Serie A, la panchina della big è una polveriera: “Allegri nuovo allenatore”

Serie A, la panchina della big è una polveriera. Due giornale sono bastate per dare inizio a una crisi che sembra avere una sola via d’uscita.

Siamo soltanto alla seconda giornata di campionato. Siamo ancora ad agosto eppure si parla già di crisi. Più o meno annunciata.

Al termine della passata stagione il Milan ha deciso di cambiare guida tecnica. Un nuovo progetto, con un nuovo allenatore e nuovi innesti. I rossoneri hanno seguito, né più né meno, la medesima strada di Juventus e Napoli. Resettare tutto per provare ad avvicinarsi all’imprendibile Inter. Ma se la Juventus, e Cristiano Giuntoli, dopo l’esonero di Massimiliano Allegri, hanno puntato dritto su Thiago Motta ed Aurelio De Laurentiis, dopo i disastri della stagione appena conclusa, ha voluto a tutti i costi Antonio Conte, dalle parti di Milanello la scelta del sostituto di Stefano Pioli è stata decisamente più controversa. La prima scelta della dirigenza rossonera è stata Julen Lopetegui. Il tecnico basco è stato poi depennato per via delle vibranti proteste dei tifosi che non volevano che venisse scelto come sostituto di Pioli. I tifosi rossoneri chiedevano a gran voce Antonio Conte, ma la società ha infine scelto Paulo Fonseca.

Serie A la panchina della big è una polveriera. Torna Allegri

Un punto dopo le prime due gare di campionato. Per il Milan di Paulo Fonseca è già crisi nera. Il popolo rossonero è sul piede di guerra e chiede un immediato cambio di guida tecnica.

Ma chi al posto di Paulo Fonseca? La risposta potrebbe sorprendere, o forse no. L’abbiamo lasciato sul prato dell’Olimpico a festeggiare la vittoria della Coppa Italia della Juventus tra urla di gioia, rabbia incontrollata, ed incontrollabile. Massimiliano Allegri è poi svanito dai radar dei media. Tra affetti, mare e cavalli avrà trascorso un’estate serena ricaricando le batterie pronto a ritornare in campo. E tra i tifosi rossoneri c’è già chi dice: “Allegri grande allenatore. Farebbe molto bene con questo Milan“, oppure c’è chi consiglia i dirigenti rossoneri: “Fonseca non è allenatore da Milan. Esoneratelo e prendete Allegri“, “Serve Max Allegri. Questo Milan ha tutto per giocare in contropiede“.

Siamo ancora ad agosto ma la Serie A sembra già sentirsi orfana di Massimiliano Allegri.