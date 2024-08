Show di Giuntoli, la Juve prende un attaccante top: i dettagli

Affare fatto per la Juventus che ha chiuso per il bomber del futuro: nonostante la giovane età è già un fenomeno.

Cosa bisogna aspettarsi da questi ultimi giorni di calciomercato? Sicuramente una Juventus con voglia di sorprendere, affare last minute in vista per la Vecchia Signora che ha già dato il via libera a Cristiano Giuntoli: colpo a sorpresa del direttore sportivo pronto a consegnare al proprio tecnico un attaccante un più.

Che poi è un po’ quello che Thiago Motta continua a chiedere da tempo. Probabilmente, fosse stato per l’ex Bologna, sarebbe partito anche Dusan Vlahovic ma la richieste nei confronti del bomber serbo sono scarseggiate e alla fine è non si è mosso. Ora sarà compito del mister valorizzarlo facendolo tornare il centravanti da oltre 20 goal a campionato.

Numeri che spera di poter avere presto anche al suo compagno di reparto, indicato come uno dei gioiellini del calcio europeo. Non per niente è stato seguito da diverse squadre ma alla fine ad avere la meglio è stata proprio la Juve. Concorrenza bruciata e nuovo acquisto in arrivo per i bianconeri pronti a dare il benvenuto al talento.

Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa: arriva il giovane bomber

Non una spesa ma un investimento da parte della Juve che ha deciso di rinforzare la propria rosa partendo dal basso. Colpo per la Next Gen da parte di Giuntoli che ha deciso di puntare sull’attaccante classe 2008, Il suo nome è Arman Durmisi e nonostante abbia da poco compiuto 16 anni ha già fatto il proprio esordio tra i professionisti.

Giovanissimo attaccante sloveno pronto a ripercorrere le orme dei suoi connazionali più importanti, oggi il suo punto di riferimento è Benjamin Sesko e spera di essere presto suo compagno di reparto nella Slovenia. Fino a poco fa giocava nella giovanili ma quello che ha fatto vedere con il Koper è stato strabiliante e ora fa parte della prima squadra in pianta stabile.

Non per niente la sua avventura nelle settore giovanile del club sloveno è durata davvero poco, tempo qualche partita e sono subito arrivati i primi goal. A quel punto il Koper ha optato per la promozione in prima squadra. Ora, però, secondo TMW Durmisi ha già le valigie pronte e aspetta solo il via libera per passare alla Juve: il suo acquisto è costato 1 milione di euro.