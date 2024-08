Ultim’ora, colpo last minute in attacco: arriva Domenico Berardi

Domenico Berardi è uno dei nomi più caldi di questa sessione di calciomercato con l’attaccante del Sassuolo pronto a cambiare maglia.

Infortunatosi lo scorso marzo con la rottura del tendine d’Achille, Domenico Berardi è al lavoro per tornare in campo quanto prima ed è nel mirino di diverse squadre di Serie A.

Le condizioni fisiche del giocatore stanno però frenando il suo possibile addio al Sassuolo anche se nelle ultime ore c’è un club che starebbe preparando un’offerta last minute da presentare al club emiliano. L’attaccante classe 1994 è tornato a lavorare in campo e si pensa che possa essere a disposizione per giocare in vista della fine del mese di novembre. Un possibile affare low cost che può smuovere il mercato in Serie A nelle ultime ore di trattative.

Calciomercato, Berardi pronto a cambiare maglia: offerta in arrivo

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina sarebbe in pole per assicurarsi il cartellino di Domenico Berardi. I viola vorrebbero mettere sul piatto un’offerta da circa 10 milioni di euro per convincere il Sassuolo ma prima dovranno operare in uscita.

Domenico Berardi piace molto a Raffaele Palladino che vorrebbe inserire il giocatore del Sassuolo sulla linea dei trequartisti insieme a Colpani e Gudmundsson alle spalle di Kean per un attacco di altissimo livello in casa viola. Prima però la Fiorentina dovrà cedere.

Dal canto suo, il Sassuolo, non sembra avere fretta di cedere il calciatore. Gli emiliani sono pronti ad ascoltare qualsiasi offerta negli ultimi giorni di trattative ma allo stesso tempo sarebbero felici di continuare ad accompagnare il recupero della punta fino al prossimo gennaio valutandone poi l’addio durante il mercato invernale. Berardi, che non ha mai cambiato maglia durante la sua carriera, attende lo sviluppo delle trattative, non chiudendo ad un ritorno immediato in Serie A.

Sul calciatore resta però sempre vivo l’interesse da parte della Juventus. I bianconeri hanno seguito il calciatore della nazionale italiana a lungo in passato senza però riuscire a trovare l’intesa per il suo arrivo a Torino. Thiago Motta apprezza molto le qualità dell’attaccante neroverde e sarebbe disposto ad attendere il suo pieno recupero per la seconda parte della stagione. In corsa per il suo cartellino restano anche Napoli e Bologna, pronte a fare le loro mosse nelle ultime ore di mercato.