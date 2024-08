Alcaraz davanti a Sinner in classifica, questa fa male: non ci sono più dubbi!

By

Il campione spagnolo, che ha fatto spaventare i fans dopo l’interruzione dell’allenamento a New York, guida la speciale graduatoria davanti a tutti

L’attesa è finita. Nel pomeriggio italiano del 26 agosto partono ufficialmente gli Us Open, l’ultimo torneo del Grande Slam previsto dal calendario nell’anno solare 2024. Al pari di quanto accaduto negli ultimi 2 Major – Roland Garros e Wimbledon – Carlos Alcaraz è stato inserito nella stessa parte di tabellone di Jannik Sinner.

I due talenti generazionali del tennis contemporaneo – destinati a contendersi la leadership del ranking e non solo nei prossimi anno – potrebbero incrociare le loro racchette in semifinale, come già accaduto a Parigi.

Sul Philippe-Chatrier, nell’ultimo dei sette scontri diretti tra l’iberico e l’azzurro (attualmente il nativo di El Palmar conduce per 4-3) ha avuto la meglio, in rimonta, l’allievo di Juan Carlos Ferrero. Nonostante lo svantaggio di due set ad uno dopo i primi tre parziali, il futuro vincitore della Coppa dei moschettieri ha ribaltato la situazione, imponendosi sull’amico-rivale.

Nonostante abbia vinto due dei tre Major finora disputati nel 20024 però, il 21enne spagnolo è lontano dal campione azzurro sia nel ranking ATP – dove, alla vigilia di Flushing Meadows, è stato superato virtualmente da Sascha Zverev – sia nella Race, dove accusa un ritardo di oltre 1000 punti. Questo nonostante la perdita di 400 punti ATP sofferta da Sinner in seguito al caso Clostebol. C’è però un’altra classifica, che afferisce solo in parte a questioni squisitamente di campo, che vede l’erede designato di Rafa Nadal comandare. Anche nei confronti dell’altoatesino, addirittura quinto in graduatoria.

Alcaraz Paperone, Sinner addirittura fuori dal podio

Come rivelato da Forbes, la celebre rivista finanziaria, il bicampione dei Championships è il tennista che in assoluto – considerando anche le colleghe del circuito WTA – ha guadagnato di più nell’anno in corso.

Curiosamente, dei complessivi 42,3 milioni di dollari incassati dallo spagnolo tra montepremi dei tornei e guadagni extra campo (sponsor, pubblicità e quant’altro) ‘solo’ 10,3 milioni provengono da partecipazioni/vittorie nei vari tornei disputati.

Meno di Novak Djokovic (12,2 milioni) ma anche di Iga Swiatek (11,7 milioni) e dello stesso Jannik Sinner – come detto al quinto posto nella graduatoria generale – che ha intascato 11,6 milioni dai vari montepremi. Carlitos ha però fatto la parte del leone nella seconda categoria conteggiata da Forbes, staccando nel totale il più diretto inseguitore (il campione serbo) di oltre 5 milioni di dollari.

La classifica dei primi 5 tennisti più ricchi del 2024:

1 – Carlos Alcaraz (42,3 milioni)

Guadagni sul campo: 10,3 milioni

Guadagni extra-sportivi: 32 milioni

2 – Novak Djokovic (37,2 milioni)

Guadagni sul campo: 12,2 milioni

Guadagni extra-sportivi: 25 milioni

3 – Coco Gauff (27,1 milioni)

Guadagni sul campo: 7,1 milioni

Guadagni extra-sportivi: 20 milioni

4 – Iga Swiatek (26,7 milioni)

Guadagni sul campo: 11,7 milioni

Guadagni extra-sportivi: 15 milioni

5 – Jannik Sinner (26,6 milioni)

Guadagni sul campo: 11,6 milioni

Guadagni extra-sportivi: 15 milioni.