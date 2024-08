Altro che Barcellona, Chiesa ha scelto il nuovo club: apertura totale

Chiesa ha scelto il nuovo club e non sarà il Barcellona come annunciato in questi giorni. Un repentino, e deciso, cambio di rotta dell’attaccante bianconero.

Secondo lunedì di campionato per la Juventus e secondo 3-0 per la formazione bianconera. Una Juventus che nelle gare ufficiali sta mostrando una personalità ed una qualità di gioco che non erano ancora emerse nelle amichevoli pre-campionato.

Due partite, 6 reti realizzate come sono 6 i punti in classifica che valgono il primato solitario. Siamo soltanto all’inizio ma questi primi risultati positivi sono un’iniezione di fiducia per una società che sta attuando una rivoluzione a 360°. Risultati che stanno confermando come la strada intrapresa dal direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, sia quella giusta. A partire dalla scelta della nuova guida tecnica, Thiago Motta. La rivoluzione in casa Juventus non è ancora terminata. Vi sono ancora quattro giorni per piazzare gli ultimi, decisivi, colpi in entrata accompagnati da altrettanto vitali uscite. Filip Kostic sembra sempre più vicino alla Fiorentina così come alla Viola desidererebbe ritornare il centrocampista brasiliano Arthur Melo. E’ invece seguito dall’Empoli Mattia De Sciglio, scudiero di Massimiliano Allegri, fuori dal progetto di Thiago Motta. Esattamente come Federico Chiesa il cui futuro animerà gli ultimi giorni di mercato.

Chiesa ha scelto il nuovo club. Andrà al Liverpool

Riguardo il numero sette bianconero l’unica certezza è che lascerà la Juventus. Per dove? Dopo settimane di assordante silenzio il calcio continentale sembra essersi ricordato dell’esterno di Genova.

Il Barcellona sembrava profilarsi come futura destinazione dell’attaccante bianconero, voluto fortissimamente dal tecnico blaugrana, Hans-Dieter Flick. Nelle ultime ore però, da oltre Manica, arrivano novità. Secondo quanto riportato da hitc.com la Premier League è ritornata prepotentemente sul giocatore. Infatti dopo l’interessamento manifestato prima dal Tottenham e poi dal Newcastle, per il classe 1997 bianconero, è ora la volta del Liverpool. La Premier League ha sempre rappresentato il sogno professionale di Federico Chiesa. Il Liverpool sarebbe pertanto una destinazione assai gradita. Una conferma in tal senso arriva anche dalle parole di Fabrizio Romano che annuncia come Federico Chiesa abbia dato la sua piena disponibilità a trasferirsi al Liverpool. Il giocatore è entusiasta di tale possibilità. I primi contatti hanno dato un esito talmente positivo che l’esperto di mercato chiude con un eloquente: affare fatto.

La valutazione della Juventus di Federico Chiesa è di circa 15 milioni di euro.