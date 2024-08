Caos Inter per il nuovo acquisto: esposto alla Procura

Caos Inter per il nuovo acquisto, ancora guai per il club nerazzurro: ora la palla passa alla federazione.

Tra poche ore la Juventus tornerà in campo, a distanza di una settimana dal successo per 3-0 sul Como nel match valido per la prima giornata di campionato. Il secondo test, per i bianconeri di Thiago Motta, si chiama Verona: gli scaligeri davanti al loro pubblico si sono già presi lo scalpo di una big, travolgendo 3-0 il Napoli di Antonio Conte all’esordio.

C’è tanta voglia di scoprire se Madama riuscirà a brillare anche contro la squadra di Paolo Zanetti, a confermare quanto di buono ha fatto vedere allo Stadium sette giorni fa. Anche perché nel caso in cui dovessero arrivare i tre punti la Juventus volerebbe da sola in testa alla classifica della Serie A, una soddisfazione non da poco in un momento in cui i bianconeri sono sotto le luci dei riflettori per le numerose operazioni di mercato che stanno portando a termine. In ogni caso la favorita numero uno per lo scudetto, a meno che non ci siano variazioni nelle prossime settimane, resta l’Inter campione d’Italia in carica.

I nerazzurri, dopo la falsa partenza di Marassi con il Genoa – dove non sono andati al di là di un pareggio con i rossoblù di Alberto Gilardino – sabato scorso hanno avuto la meglio sul Lecce, battuto grazie ai gol di Darmian e Calhanoglu.

Caos Inter per il nuovo acquisto, l’Aiacs invia un esposto sull’affare Topalovic

L’Inter, a differenza della Juventus, sul mercato ha mantenuto un basso profilo. O meglio, dallo scorso gennaio si è assicurata due ghiotti parametro zero (Zielinski, Taremi) ed in questa sessione si è limitata a fare qualche operazione minore.

Lo scorso luglio, ad esempio, il club meneghino si è assciurato il classe ’06 Luka Topalovic, arrivato dagli sloveni del Domzale. Come riporta il quotidiano La Verità, però, l’Aiacs – l’associazione agenti – ha inviato un esposto alla FIGC, facendo scattare una verifica su due broker italiani (Luigi Santoro, Emanuele Maione) che hanno contribuito fattivamente alla riuscita della trattativa. I due, infatti, non sarebbero iscritti all’albo degli agenti FIGC.