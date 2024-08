C’è l’accordo, la Juve è il passato: indosserà la maglia rossonera

Accordo importante, l’ex Juventus vestirà la maglia rossonera: svolta incredibile, è arrivata l’ufficialità

Le storie d’amore, anche le più belle, lunghe, intense, nel mondo del calcio sono destinate a concludersi. Alla Juventus è successo a tanti grandi campioni del passato, anche in anni recenti, compresa l’ultima stagione, quella della fine del rapporto tra il club e uno dei grandi pupilli di Allegri. Un giocatore amato e detestato dal popolo bianconero, ma che ha dato moltissimo alla causa juventina negli anni del ciclo dei nove scudetti, e che oggi è pronto a ripartire dalla maglia rossonera.

Fa strano pensare a un grande protagonista della storia juventina con indosso una maglia dalle strisce di colore diverse rispetto a quelle bianche e nere che hanno rappresentato da sempre l’emblema del club torinese. D’altronde, chi nel recente passato ha sperimentato un cambiamento del genere non ha avuto molta fortuna. Basti pensare ai casi Bonucci o più recentemente Cuadrado.

Sarà per questo che un altro grande ex di quella generazione lì, Alex Sandro, ha scelto di vestire sì una maglia strisciata, e in particolar modo rossonera, ma non in Italia, dove forse avrebbe ancora potuto avere qualche opportunità prestigiosa. Tradire la sua juventinità non è però mai stato un suo obiettivo, e così il brasiliano ha preferito guardare altrove, abbracciando con grande entusiasmo un ritorno a casa a lungo atteso.

Alex Sandro rompe gli indugi: scelto il nuovo club, vestirà la maglia rossonera

A tredici anni di distanza dal suo addio al Brasile che lo ha portato prima a vivere un’esperienza importante al Porto, poi a legare il suo nome a quello della Juventus, diventando il simbolo di un’epoca di grande trionfi per la squadra bianconera, Alex Sandro è pronto a rimettersi in gioco nel Brasilerao.

Svincolatosi dalla Juventus lo scorso 30 giugno, il terzino si è preso del tempo per poter scegliere la miglior soluzione per questa ultima fase della sua carriera, valutando non solo l’aspetto economico, ma anche quello sentimentale.

Dopo aver a lungo flirtato con il Botafogo, ha quindi scelto di accettare la proposta di un altro prestigioso club brasiliano, il Flamengo di Rio de Janeiro, come confermato dal club brasiliano con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Una grande svolta nella sua carriera, visto che in Brasile Alex Sandro non aveva mai giocato in una squadra di Rio. Le sue precedenti esperienze erano infatti a Paranà, nell’Atletico Paranaense, e nel Santos, la squadra bianconera legata al nome di fuoriclasse come Pelè e Neymar.

Le emozioni quindi non mancheranno all’ex juventino, che avrà ancora una volta l’opportunità di mettersi in gioco per i massimi traguardi del campionato brasiliano, consapevole di aver lasciato un segno indelebile in quella Juventus che oggi è il passato, ma che conserverà sempre un posto speciale nel suo cuore.