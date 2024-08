Colpo di scena Juve: la Capitale “porta” 20 milioni

Colpo di scena Juventus, la Capitale porta 20 milioni di euro. E no, questa volta non parliamo di mercato. Ecco cosa sta succedendo

Tra poco la Juve scende in campo sul campo del Verona (qui le formazioni ufficiali) e di nuovo, sulle maglie degli uomini di Thiago Motta, comparirà Save The Children. Sì, i bianconeri non hanno ancora uno sponsor ufficiale e sono alla ricerca di qualcuno che possa immettere, anche, dei soldi nelle casse.

Nei giorni scorsi si è parlato prima di un accordo con Amazon, poi è venuto fuori un principio di accordo con Ita Airways, la compagnia aerea italiana. Ci ha pensato il Governo a bloccare tutto mentre adesso, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da Lettera43, il discorso potrebbe essere riaperto. Con un accordo anche diverso rispetto a quello precedente: prima infatti si parlava di 41milioni di euro per i prossimi tre anni.

Colpo di scena Juventus, si riapre con Ita

Secondo il sito citato prima, infatti, si parla in questo momento di un accordo di circa 20 milioni di euro all’anno, anche se per il momento i contatti con Ita non ci sono stati ma è proprio il Governo che starebbe trattando con i bianconeri, con l’azienda che gestisce i voli di bandiera spettatrice abbastanza interessata.

Non si hanno altre notizie, per ora, nemmeno di un’ipotetica durata dell’accordo. Ma si saprebbero solamente le cifre. Non si sa nemmeno se l’operazione sponsor sia realmente in chiusura e quindi se Giuntoli avrà a disposizione questi soldi per chiudere le operazioni di mercato che ha in piedi. Di certo e su questo non sembra ci possano essere discussioni, i colloqui sono stati riaperti. La sensazione? Che almeno prima della sosta non ci saranno stravolgimenti.