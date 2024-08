Infortunio muscolare dell’ultim’ora: salta la Juve

Infortunio muscolare dell’ultim’ora, il centrocampista non sarà del match: resterà fermo almeno due settimane.

È trascorsa solamente una settimana dalla prima uscita ufficiale della Juventus, eppure la voglia di rivedere in campo la squadra di Thiago Motta è tantissima. Il popolo bianconero, galvanizzato dal 3-0 contro il Como nella prima giornata di Serie A, non vede l’ora di ammirare la Signora nella trasferta di Verona, contro un avversario che sette giorni fa ha travolto, contro ogni pronostico, il Napoli di Antonio Conte con un roboante 3-0.

A far lievitare l’entusiasmo ci sta pensando anche la società, assoluta protagonista finora sul mercato. Nel giro di poche ore Cristiano Giuntoli è riuscito a sistemare le fasce, regalando al tecnico italobrasiliano due giocatori del calibro di Nico Gonzalez, acquistato per circa 38 milioni dalla Fiorentina, e di Francisco Conceiçao, arrivato a Torino in prestito oneroso. Gli ultimi rumors però continuano a riferire che la Juventus non si fermerà qui. Il direttore tecnico ha in pugno da settimane il centrocampista atalantino Teun Koopmeiners e, nel caso in cui andasse via Chiesa, sarebbe pronto a chiudere anche per l’esterno inglese Sancho, in uscita dal Manchester United.

Infortunio muscolare dell’ultim’ora, la Roma perde Le Fée

Una Juve, insomma, che sulla carta farebbe paura. E diventerebbe una candidata serissima per la vittoria dello scudetto. Poi toccherà a Thiago Motta, che da bravo “cuoco” dovrà essere bravo ad amalgamare il tutto e provare a dare vita ad un nuovo ciclo vincente.

L’ex allenatore del Bologna spera di poter disporre di tutti i nuovi acquisti per l’attesa sfida con la Roma, il primo big match stagionale dei bianconeri in programma il prossimo 1 settembre. La Juve troverà una squadra affamata, perché non si può dire che i giallorossi abbiano iniziato con il piede giusto. Dopo il pareggio deludente a Cagliari all’esordio, la formazione capitolina ieri ha perso in casa contro l’Empoli, cadendo 2-1 all’Olimpico. Nel match con i toscani di D’Aversa il tecnico De Rossi ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio del centrocampista francese Enzo Le Fée, che starà fermo almeno 3 settimane e dunque salterà la Juventus.