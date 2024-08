Juve, ennesima cessione a centrocampo: finisce in Serie B!

Altra cessione a centrocampo per la Juventus: doppia pista in Serie B per il classe 2002. La situazione

Il calciomercato della Juventus continua a muoversi e potrebbe ancora regalare qualche colpo di scena.

L’ultima mossa di Cristiano Giuntoli è quella che ha portato a Pierre Kalulu, appena arrivato in prestito dal Milan. Un altro rinforzo per la difesa di Thiago Motta che si aggiunge all’altro nuovo volto Cabal. Il mercato bianconero si sta muovendo anche in ottica Next Gen. Infatti, dopo alcune cessioni e diversi rinnovi, nelle ultime ore è arrivato un altro trasferimento.

Il centrocampista italo-norvegese classe 2002 Martin Palumbo è diventato a titolo definitivo della Juventus Next Gen, con cui ha vissuto due stagioni, ma adesso le sirene dalla Serie B si fanno sempre più consistenti. Il nazionale U21 della Norvegia con un passato nell’Udinese è un centrocampista centrale dotato di buona qualità e forza fisica.

Juventus, altra cessione per la Next Gen: Palumbo nel mirino della Serie B

In totale l’ex Udinese (36 presenze tra U17 e U19) ha collezionato 72 presenze in bianconero, condite da due gol in Serie C. Vanta anche una presenza in Serie A, quella del 16 maggio 2022 nel pareggio tra Juventus e Lazio, lanciato da Massimiliano Allegri.

Adesso per Palumbo potrebbero aprirsi le porte della Serie B, e quindi la prima esperienza lontano da Torino. Secondo quanto raccolto da tuttomercatoweb.com, il nativo di Bergan sarebbe nel mirino di alcuni club del campionato cadetto, in particolare del Cosenza e della neopromossa Cesena. Due squadre ambiziose e che vantano due piazze piuttosto calde. Il 22enne norvegese potrebbe quindi fare un upgrade in termini di campionato, visto che al momento milita in Serie C. La Juventus potrebbe optare per un prestito, o per una cessione con diritto di ricompra, permettendogli così di farsi le ossa in un campionato sempre più competitivo e allenante. Palumbo avrebbe la possibilità di mettersi in mostra in Serie B, confrontandosi con giocatori di alto livello.