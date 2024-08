Juventus, botto prima del match: affare saltato

Juventus, i bianconeri sono in vantaggio sul campo del Verona ma prima della partita stop all’operazione di mercato

Bella, convincente, e in vantaggio con merito. La Juventus di Thiago Motta ha chiuso due a zero il primo tempo grazie ai gol di Vlahovic e di Savona. Anche se sul secondo ancora ci sono dei dubbi visto che ci potrebbe essere stato il tocco del serbo a pochi centimetri dalla linea di porta.

Per il momento la rete è stata assegnata al giovanissimo esterno, che questa sera sta giocando sulla linea difensiva visti i tanti problemi che il tecnico ha avuto in queste ore. E anche perché Danilo non è nelle migliori condizioni fisiche. Per il momento tutto ok, ma in queste ore si parla anche e soprattutto di mercato. Non solo in entrata, ma pure in uscita: su Chiesa c’è l’interesse del Liverpool mentre Kostic, che sembrava ad un passo dalla Fiorentina, potrebbe saltare in maniera clamorosa.

Salta Kostic alla Fiorentina, ecco il motivo

Secondo le informazioni che sono state riportate da tuttomercatoweb, la società toscana si è tirata indietro nelle ultime ore. Il problema, a quanto pare, potrebbe essere l’ingaggio del giocatore di 2,5milioni di euro che è troppo alto per il club del presidente Commisso. Non si sa ancora se è una decisione definitiva o una strategia per cercare di far abbassare le pretese al giocatore serbo che sa benissimo che dentro la Juventus quest’anno non avrebbe proprio spazio.

Certo, per Giuntoli questa mancata partenza potrebbe anche essere un problema, visto che il direttore dell’area tecnica vuole alleggerire gli stipendi che al momento ci sono a bilancio per assaltare Sancho e Koopmeiners, gli ultimi due colpi che la dirigenza bianconera ha in mente in queste ultime ore di mercato. Vedremo comunque quello che succederà nel corso delle prossime ore, ma Kostic sembra essere davvero lontano dalla Fiorentina.