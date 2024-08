La Juve cambia idea, si trasferisce a titolo definitivo in una grande piazza

Colpo di scena in casa Juventus, è addio a titolo definitivo: si trasferisce in un club importante, decisione a sorpresa

La Juventus fa piazza pulita. La chiusura del mercato ormai si sta avvicinando e per il Football Director bianconero, Cristiano Giuntoli, e per tutti i suoi collaboratori è arrivato il momento di sciogliere i nodi che da troppo tempo il club si porta dietro, apparentemente inestricabili, se non a condizioni che sono state valutate, fino a questo momento, come impossibili da prendere in considerazione.

Tra le tante situazioni importanti che si starebbero finalmente sbloccando in queste ultime ore di mercato, oltre alle entrate più attese dal popolo juventino, ci sarebbero anche alcune cessioni in grado di fare spazio in una rosa che al momento conta ancora più giocatori del necessario.

Se la notizia più importante delle ultime ore è senza dubbio l’accordo ormai raggiunto tra Chiesa e il Barcellona, una svolta decisiva che potrebbe finalmente permettere a Giuntoli di risolvere una delle questioni più spinose all’interno dell’ambiente juventino, non va sottovalutata anche un’altra svolta, riguardante un giocatore sicuramente dal nome meno prestigioso, ma a sua volta pronto a lasciare la Juventus. E stavolta in maniera definitiva.

Juventus, altra svolta sul mercato: cessione a titolo definitivo, può andare in una squadra importante

Uno dei motivi per cui il mercato estivo 2024 sarà ricordato dai tifosi bianconeri è sicuramente la grande vendita (o svendita) messa in atto dalla società di quei giocatori nati e cresciuti nel vivaio bianconero, ed esplosi nella Next Gen. Di fatto, eccetto pochi casi isolati, come Yildiz, Giuntoli e la dirigenza hanno deciso di liberarsi di molti di quei calciatori, anche importanti, che erano riusciti negli ultimi anni a fare le fortune della squadra giovanile.

Oltre ai vari Huijsen, Soulé e Barrenechea, a lasciare il club bianconero sono stati negli ultimi giorni anche calciatori come Sekulov che ancora non sono riusciti a incidere nel grande calcio, ma che hanno dimostrato di avere mezzi importanti per poter fare la differenza almeno in cadetteria. Una categoria che potrebbe presto rivedere protagonista anche Alessandro Pio Riccio.

Il difensore bianconero 2002, ex talento della Next Gen, già lo scorso anno protagonista in B con la maglia del Modena, sembrerebbe infatti destinato a lasciare ancora una volta la Juventus per tentare un’avventura in una piazza di grande prestigio. Stavolta però non in prestito, bensì a titolo definitivo.

Stando a quanto riferito da TMW sulle sue tracce ci sarebbe infatti la Reggiana, pronta ad avanzare un’importante offerta pur di portarlo a casa, magari garantendo alla Juve la possibilità di una percentuale su una futura rivendita.

Un’operazione non ancora ufficiale ma ormai ben instradata, utile sia al calciatore, per poter continuare il suo percorso di crescita, che alla Juventus, ancora una volta in grado di valorizzare quel parco giocatori della Next Gen dimostratosi, nel corso di pochi anni, un’ancora di salvezza per le casse non certo floride del club.