La Juve ha detto sì, colpo di scena: ora è ufficiale

Colpo di scena in casa Juventus, adesso è ufficiale: il club bianconero ha accettato, i tifosi non riescono a crederci

Nei giorni più caldi del mercato, la Juventus piazza il colpo che nessuno si sarebbe mai aspettato. Un colpo di scena del genere era infatti imprevedibile, più della firma di Koopmeiners, più del doppio sì di Nico Gonzalez e Francisco Conceição. Stavolta il club bianconero ha spiazzato tutti, annunciando ufficialmente una svolta clamorosa che coinvolgerà l’intera società.

Sempre all’avanguardia su ogni fronte, la Juventus continua a fare scuola a livello non solo nazionale, ma anche internazionale, arrivando anche dove gli altri nemmeno immaginerebbero di poter arrivare. Dopo aver stretto una collaborazione con Giffoni Innovation Hub, il club bianconero ha infatti reso ancora più solido la propria partnership con il mondo del cinema, confermando la propria partecipazione a una delle rassegne più importanti a livello internazionale.

La notizia era nell’aria, in queste ore è stata ufficializzata: a pochi mesi dalla creazione dello Juventus Creator Lab, il club bianconero ha annunciato la propria presenza all’81esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che si terrà dal prossimo 4 settembre.

Un’occasione a dir poco prestigiosa per presentare le prossime straordinarie produzioni, ovviamente a tinte bianconere. Produzioni che avranno per protagonista anche uno dei calciatori più rappresentativa della Juventus negli ultimi anni.

Juventus alla Mostra di Venezia, l’annuncio: svolta incredibile per il club

Dopo aver conquistato il mondo del calcio, in lungo e in largo, la Juventus si avvia a diventare una grande realtà anche a livello cinematografico grazie al nuovo Creator Lab Original.

Un progetto prestigioso che realizzerà nei prossimi anni pellicole di alto livello incentrate sul mondo Juventus e sui valori che hanno reso il club bianconero uno dei massimi rappresentanti dello sport italiano in tutto il mondo. E già a Venezia verrà presentato il primo frutto di questo certosino lavoro da parte del club, che ha deciso di raccontare senza filtri la storia di Nicolò Fagioli attraverso un lungometraggio dal titolo emblematico: Fragile.

La storia del centrocampista bianconero è di quelle che possono regalare grandi emozioni. Prodotto del vivaio juventino, è riuscito a esplodere lontano da Torino, per poi imporsi anche in Serie A con la maglia del club del suo cuore. Proprio all’apice del successo, la sua carriera si è però interrotta a causa di una caduta tragica dovuta a un problema, quello della dipendenza patologica dal gioco, difficilissimo da risolvere.

Ma Nicolò ha saputo rendersi conto delle sue fragilità, ha saputo affrontarle chiedendo aiuto, e grazie a una forza di volontà enorme è riuscito a rialzarsi e a cominciare un percorso di crescita che lo ha portato a diventare un modello di riferimento per tanti ragazzi come lui.

Una storia che oggi la Juventus ha deciso di raccontare in maniera netta e sincera, per sottolineare le difficoltà vissute dal ragazzo, dalla squalifica alla gogna mediatica, ma soprattutto la sua incredibile forza di volontà, quella che gli ha permesso di reagire contro tutto e tutti, per rimettersi in gioco e riprendersi ciò che il destino sembrava avergli voluto sottrarre.