Rescinde con la Juve e si trasferisce in nerazzurro, ultim’ora assurda!

Un’ipotesi davvero inaspettata in casa Juventus: rescissione ad un passo, può subito firmare a zero con i nerazzurri

Si sta facendo largo un’ipotesi pazzesca per il calciomercato della Juventus. Cristiano Giuntoli è chiamato a prendere una decisione importante ed in tal senso un clamoroso addio ai bianconeri si sta già facendo largo in queste ultime ore di agosto. Rescinde e firma subito con i nerazzurri: lo scenario può concretizzarsi.

Fino a questo momento l’estate bianconera di colpi di scena, soprattutto in entrata, ne ha rivelati parecchi. Al netto dell’addio a zero di Rabiot, la Juventus è stata in maniera indiscussa la regina del mercato. Khèphren Thuram e Douglas Luiz a centrocampo, Kalulu e Juan Cabal (strappato all’Inter) in difesa. Mentre in attacco solo nelle ultime ore la dirigenza torinese ha messo a segno un doppio colpo davvero importante. In primis Nico Gonzalez, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dalla Fiorentina. Ma anche Francisco Conceiçao, giovane esterno arrivato dal Porto e che rappresenterà un’alternativa decisamente valida per il reparto avanzato di Thiago Motta.

Manca a questo punto solo il colpo finale, la tanto attesa ciliegina sulla torta rappresentata da Teun Koopmeiners. L’olandese, si sa, è il grande sogno estivo di Giuntoli che sta provando in ogni modo a trovare la quadra con l’Atalanta. L’ex AZ Alkmaar, tra le altre cose, sta provando a forzare la mano per vestirsi di bianconero. Parallelamente, però, il dt ha deciso di portare avanti una rescissione contrattuale che verrebbe seguita da una firma immediata con il nuovo club: lascia la Juventus per i nerazzurri.

Dalla Juve ai nerazzurri: clamorosa firma a zero

Dopo i tanti affari in entrata è adesso arrivato il momento di sfoltire il gruppo a disposizione di Thiago Motta. Ed in questa maniera Giuntoli ha già in mente un’opzione che da qui ai prossimi giorni potrebbe diventare realtà. Il big può salutare Torino.

Si parla di Mattia De Sciglio, sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2025 ma fuori dai piani di Thiago Motta. Un addio inevitabile che potrebbe consumarsi addirittura tramite la rescissione dell’accordo in essere tra le parti. Una possibilità non ufficiale ma che sta prendendo corpo con il passare delle ore: così l’ex milanista sarebbe in grado di accasarsi subito altrove. E la sua scelta potrebbe essere la maglia nerazzurra.

Il Pisa di Pippo Inzaghi sembrerebbe interessato al classe ’92 che per doti tecniche ma soprattutto esperienza sarebbe un vero e proprio lusso per la Serie B. I toscani attendono dunque novità in tal senso: se la Juventus dovesse optare davvero per la rescissione, allora Inzaghi si ritroverebbe il tanto atteso rinforzo last minute. Ricordiamo, però, che la soluzione più probabile per il futuro di De Sciglio resta sempre l’Empoli, che ha chiesto alla Juve di contribuire al pagamento dell’ingaggio. Si prospettano ore bollenti.