Roma beffata, Djaló in un’altra Big di Serie A: ore caldissime

Niente Roma per il difensore portoghese Tiago Djalò: il centrale della Juventus sembra destinato ad un’altra squadra rivale.

Uno degli acquisti più discutibili effettuati dalla Juventus negli ultimi tempi è sicuramente Tiago Djalò. Ovvero il giovane difensore portoghese che i bianconeri hanno ingaggiato a titolo definitivo dal Lille a gennaio scorso, per una cifra che si aggirava sui 5 milioni di euro.

Secondo molti, l’acquisto di Djalò è stato completato più per fare uno sgarbo ai rivali dell’Inter, che erano molto vicini al suo ingaggio prima della Juve, piuttosto che per vera e propria utilità. Infatti da gennaio a maggio 2024 l’ex Lille ha disputato soltanto 16′ in gare ufficiali, nell’ultima di campionato contro il Monza.

Né l’ex tecnico Allegri né quello attuale Thiago Motta hanno finora avuto interesse a dare fiducia a Djalò, che dunque dopo solo otto mesi dal suo approdo a Vinovo è già pronto a fare le valigie. Nelle ultime settimane si è parlato di un forte interesse della Roma, la quale avrebbe imbastito un affare con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il futuro di Tiago Djalò è nella capitale: le ultime news

La trattativa tra Roma e Juventus sembra però essere in stand-by. Le premesse erano buone, visto che i bianconeri avevano aperto anche al prestito di Tiago Djalò per la stagione attualmente in corso. Ma qualcosa sta frenando il tutto.

Il futuro di Djalò potrebbe comunque essere nella capitale; infatti secondo ultime indiscrezioni si sarebbe inserita la Lazio nei discorsi sul destino del difensore centrale classe 2000. La squadra di Marco Baroni vuole sfidare i rivali cittadini per ingaggiare Djalò e strapparlo alla concorrenza.

Una richiesta decisa del neo tecnico laziale al suo presidente Claudio Lotito è proprio quella di avere a disposizione un centrale in più, magari con esperienza internazionale. L’ipotesi di un innesto in prestito dalla Juventus sembrerebbe l’ideale e la trattativa potrebbe prendere piede in questi giorni.

L’arrivo ormai ufficiale di Pierre Kalulu dal Milan sembra chiudere definitivamente a Tiago Djalò le porte della prima squadra juventina. Come detto, da quando il 24enne è giunto a Torino non ha mai potuto trovare spazio, sia perché rientrava da un lungo infortunio al ginocchio, sia per la scarsa fiducia nei suoi confronti.

Oltre a Roma e Lazio, che ora sembra avanti a tutti, anche il Genoa ha sondato il terreno in tempi recenti per Djalò, memore dei buoni affari con la Juventus come quelli che hanno portato in Liguria altri giovani talenti difensivi come Dragusin o De Winter.