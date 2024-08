Verona-Juve segna la svolta: Koopmeiners sta per firmare

Verona-Juventus segna la svolta: dopo il successo bianconero arriva anche il sì definitivo di Koopmeiners. Ci siamo

Ci siamo. Quasi fatta. Eccola la ciliegina sulla torta del mercato della Juventus. Teun Koopmeiners si avvicina ai bianconeri.

Quella di oggi è stata una giornata campale per il centrocampista olandese che ha deciso di rompere con l’Atalanta per unirsi alla formazione di Thiago Motta che lo vuole e anche molto. Una giornata forse decisiva, almeno stano alle informazioni che sono state riportate da Matteo Moretto, giornalista di Relevo in Spagna ma che anche in Italia piazza diverse collaborazioni. Sul proprio profilo X ha scritto questo, che ha fatto scatenare immediatamente i tifosi della Juventus che stasera hanno visto una squadra forte, convinta delle idee che Motta ha inculcato e soprattutto che ha vinto di nuovo senza rischiare praticamente nulla e che è sola a punteggio pieno in testa alla classifica della Serie A.

Koopmeiners alla Juventus, ci siamo

“Teun Koopmeiners, vicinissimo alla Juventus. O52M€ + 7M€ggi nuovi contatti positivi tra Juventus e Atalanta e adesso il club bianconero vede la possibile conclusione dell’affare a un passo. L’offerta della Juventus è sempre “. Ecco quindi i quasi 60 milioni di euro che la Dea chiedeva per il giocatore toccati dalla Juventus.

Una squadra che aggiunge un altro tassello dopo gli arrivi di questi ultimi giorni di Nico Gonzalez e di Conceicao. Una squadra che potrebbe anche aggiungere un altro elemento importante, quel Sancho del Manchester United per il quale in queste ore sono stati riallacciati i contatti. Sta davvero nascendo una Juve clamorosa, con uomini forti in tutti i reparti e soprattutto con delle alternative importanti. Gli impegni sono molteplici, ma questa squadra li potrebbe affrontare tutti.