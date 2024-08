Vlahovic è scatenato, ‘ribalta’ Allegri e accende DAZN: il gesto fa il giro del web

Vlahovic scatenato alla fine del match contro il Verona. Gesto scaramantico davanti alle telecamere che fa il giro del web immediatamente

Siparietto finale a Dazn. Dopo la gara contro il Verona insieme all’inviata Federica Zille, sono apparsi davanti alle telecamere sia Savona che Dusan Vlahovic. Che hanno ovviamente parlato del match vinto al Bentegodi e non solo, anche di quello che Motta sta facendo dentro la squadra.

Poi è scattato anche il gesto “scaramantico” di Dusan Vlahovic, pizzicato dalla giornalista nel momento in cui la stessa aveva detto che Thiago Motta, nel momento in cui decide di far debuttare un ragazzo, questo segna. “Fai dei gesti scaramantici” dice la Zille a Vlahovic, che sorride e non risponde. Ora, siamo sicuri che anche qualche tifoso della Juventus un gesto del genere lo abbia fatto. Però dopo un tre a zero così tutto è lecito.

Vlahovic scatenato, ecco le parole

Poi, oltre questo, Vlahovic ha anche parlato di quello che la Juve sta vivendo adesso: “Stiamo facendo un gioco diverso, ciò non toglie a quanto abbiamo fatto prima in cui comunque abbiamo fatto bene” ha detto il centravanti serbo, non dimenticando il lavoro di Massimiliano Allegri con una squadra completamente diversa e con un atteggiamento diverso che alla fine della passata stagione ha portato, comunque, alla conquista della Coppa Italia.

Una Juve oggettivamente diversa da quella degli anni scorsi quella che i tifosi hanno potuto apprezzare in queste prime due partite della stagione contro Como e Verona. Due avversari molto più deboli sulla carta ma che hanno comunque le qualità per riuscire a salvarsi. Adesso, nel prossimo weekend, il primo vero test impegnativo contro la Roma: la squadra di De Rossi ha un solo punto, la Juve 6. E vincere significherebbe lasciarla a meno 8 in classifica dopo sole tre giornate. Insomma, sarebbe un colpo clamoroso per Motta che quasi sicuramente potrà contare sui volti nuovi. E quasi sicuramente potrà contare su Koopmeiners.