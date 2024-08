Accordo milionario, prendono Chiesa sul gong. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime ore. La situazione

C’è un elemento dentro la Juventus che sappiamo non giocherà più con la maglia bianconera addosso. Un giocatore importante, che potrebbe ancora dare molto ma che sin dall’inizio della preparazione è stato un esubero.

Federico Chiesa si sta allenando da solo da quando è atterrato a Torino dopo il matrimonio dello scorso 20 luglio. La società ha deciso così e ha dato mandato ai suoi agenti di trovargli una sistemazione. Se all’inizio la Juve chiedeva 25milioni di euro per il cartellino del giocatore, visto che comunque è in scadenza, adesso Giuntoli se potrebbe anche accontentare di qualcosa in meno. Sì, andrebbe a risparmiare intanto su un ingaggio pesante e, inoltre, con 15 milioni di euro non farebbe nemmeno una minusvalenza. Ore caldissime, quindi, per quanto riguarda le uscite, con la sensazione che comunque un addio potrebbe maturare fino a venerdì a mezzanotte, quando si chiuderà il mercato.

Accordo con la Nike, sbloccato Chiesa al Barcellona

Una squadra che ha provato nelle ultime ore è il Barcellona. Ma da quelle parti hanno dei problemi con il Fair Play Finanziario che impone paletti importanti. Una pista che sembrava essersi raffreddata e anche molto e con l’inserimento pure del Liverpool per il giocatore. Ma secondo le informazioni che sono state riportate da Sport.es, in queste ore i catalani potrebbero chiudere un accordo importante con la Nike.

E quei milioni di euro che potrebbero arrivare sicuramente saranno investiti sul mercato. Magari si potrebbe riaprire la pista Chiesa che avrebbe già dato l’assenso al trasferimento in Spagna e si accontenterebbe, pur di giocare, anche di uno stipendio di minore di quello che al momento gli garantisce la Juve. Giuntoli ci spera, eccome.