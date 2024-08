Berardi-Juve, clamorosa decisione: c’è l’annuncio

Tra Domenico Berardi e la Juve, arriva la clamorosa decisione sulla possibile trattativa: ecco come stanno le cose, arriva l’annuncio!

Domenico Berardi è da sempre un vecchio pallino della dirigenza bianconera. Un tormentone che va avanti da diverse sessioni di mercato, ogni volta si dice che il calabrese possa arrivare a Torino, senza poi farlo effettivamente.

Con la retrocessione in serie B da parte del Sassuolo, si pensava che l’attaccante salutasse senza troppi problemi il club emiliano, con il quale è legato da anni come un’autentica bandiera. La realtà però dice che siamo a pochi giorni dalla fine del mercato e l’ex campione d’Europa non ha ancora trovato una sistemazione.

Berardi alla Juve? Ecco come stanno le cose!

Naturalmente sul suo futuro pesa come un macigno il grave infortunio di cui sta ancora patendo i postumi. Ne avrà ancora per qualche mese prima di poter ripartire. Anche per questo i club interessati si sono fiondati su altre priorità di mercato, quelli pronti all’uso immediato. Berardi può essere un ottimo colpo da fare last minute e per il futuro.

Altrimenti non è così campata in aria la possibilità di vederlo ancora al Sassuolo, pure in serie B, almeno fino a gennaio. Come andranno le cose saranno le prossime ore a dirlo, decisive nel terminare la sua avventura decennale in Emilia o proseguirla. A dire il vero c’è un club molto vicino al suo ingaggio.

Non ci riferiamo alla Juve, in quanto per i bianconeri è arrivato un clamoroso annuncio che spegne ogni speranza di acquisto per il classe ’94. Lo ha riferito il noto giornalista sportivo di Rai Sport Paolo Paganini sul proprio profilo “X”, parlando di come al momento sia improbabile una trattativa tra la Juve e l’attaccante. “News da fonte diretta. A oggi 24/8/2024 la Juventus non ha mai cercato Berardi“, sono le poche ma significative parole. Questa è di sicuro una notizia, considerando da sempre la stima che c’è da Torino per il giocatore.

Su di lui in pole adesso sembra esserci la Fiorentina. La squadra di Palladino sarebbe pronto ad accoglierlo nei prossimi giorni, e la trattativa è avviata. L’arrivo in Toscana può essere utile al giocatore per rilanciarsi a grandi livelli, naturalmente sfruttando tutto il tempo necessario per rimettersi in sesto dopo il grave infortunio della scorsa primavera. Le prossime ore saranno decisive, ma ancora una volta quello che è certo è che il suo futuro non si tingerà di bianconero.