Calciomercato Juventus, firma ufficiale posticipata: il motivo

Calciomercato Juventus, Arrivano novità dell’ultima ora riguardo un importante acquisto della Juventus e di Cristiano Giuntoli.

Un uno-due micidiale attuato dal direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli. Nico Gonzalez dalla Fiorentina e Francisco Conceicao dal Porto erano colpi presenti nell’aria, ma nessuno avrebbe immaginato tali tempistiche per la chiusura delle trattative.

Per quanto riguarda il giovane talento portoghese, un figlio d’arte che andrà probabilmente a sostituire un altro figlio d’arte, vi sono importanti novità degli ultimi minuti. Le comunica Antonio Corsa che ci fa sapere che Francisco Conceicao ha superato le visite mediche e che la Juventus annuncerà oggi ufficialmente il suo acquisto. Un annuncio slittato di qualche ora per via di documenti arrivati troppo in prossimità della sfida contro il Verona.