Cancellato il big match di domenica: rinvio UFFICIALE

Cancellato il big match di domenica, la partita potrebbe essere recuperata in un giorno infrasettimanale: ecco la causa del rinvio.

Dopo due giornate di campionato in cima alla classifica c’è la Juventus, da sola. Madama è l’unica a punteggio pieno. E, per il momento, guarda tutti dall’alto verso il basso. Una sensazione meravigliosa che dalla parti della Continassa non provavano da tempo. Chi ben comincia è a metà dell’opera, recita il famosissimo proverbio. Ma se i bianconeri saranno in quella posizione anche a maggio, è ancora tutto da vedere.

L’entusiasmo si tocca con mano pure tra i tifosi, tornati a sognare grazie ad una campagna acquisti strepitosa, in cui il direttore tecnico Cristiano Giuntoli ha dato l’impressione di azzeccarle proprio tutte – poi, ovviamente, dovrà parlare il campo – eppure c’è chi vuole tenere i piedi ben saldi per terra. È davvero ancora troppo presto per esaltarsi? La risposta, secondo noi, è affermativa, ma è inutile negare che nelle due belle vittorie ottenute contro Como e Verona di segnali confortanti la squadra di Thiago Motta ne ha lanciati tantissimi. Ecco perché l’attesa per il big match match con la Roma, in programma domenica prossima all’Allianz Stadium, diventa spasmodica.

Cancellato il big match di domenica, non si gioca Feyenoord-Ajax

I giallorossi, peraltro, arriveranno a Torino con l’obiettivo di dimenticare l’inaspettato k.o. interno con l’Empoli rimediato domenica all’Olimpico. E sono ancora a secco di vittorie: nella prima giornata di campionato, infatti, non erano andati al di là di un pari a Cagliari.

❌ BREAKING! Géén Klassieker tussen Feyenoord en Ajax aanstaande zondag!https://t.co/c5TIeuP2bV — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) August 27, 2024

Nel prossimo fine settimana, dunque, tornano i big match un po’ in tutta Europa. Uno dei più attesi è la “classica” d’Olanda tra Feyenoord e Ajax, le due squadre più titolate dell’Eredivisie. Per godersi la sfida tra il club di Rotterdam e quello di Amsterdam però bisognerà attendere: il match non si giocherà a causa di uno sciopero da parte degli agenti di polizia, fortemente contrari ad un programma di prepensionamento. Il sindaco di Rotterdam ha dunque optato per il rinvio della partita, che potrebbe essere recuperata in un giorno infrasettimanale.