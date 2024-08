Comunicato ufficiale, saluta definitivamente la Juve: giocherà a Madrid

Arriva il comunicato ufficiale che toglie ogni dubbio: Cristiano Giuntoli è stato beffato, niente futuro alla Juve. Giocherà a Madrid, i dettagli

Adesso è ufficiale, niente da fare per la Juve. In questi giorni concitati di mercato, è dura riuscire a star dietro a tutti gli obiettivi. A dire il vero Cristiano Giuntoli si sta finalmente togliendo diversi sassolini dalle scarpe, arrivando agli obiettivi prefissati da tempo. Meglio tardi che mai, recita un vecchio detto.

È una Juve scatenata quella che sta mettendo a segno uno dopo l’altro i vari colpi di calciomercato. Da Conceicao a Koopmeiners, passando per Nico Gonzalez. I bianconeri stanno migliorando la propria qualità in avanti e a centrocampo, dove avevano maggior bisogno. Ma anche in difesa nel corso dell’estate sono arrivati alcuni innesti. Come Cabal e Kalulu.

Niente da fare per la Juve, se ne va a Madrid: è ufficiale!

Prima del loro approdo, però, i piemontesi erano stati fortemente in corsa per un big del calcio europeo che di recente ha preso un’altra strada. È ufficiale, infatti, il suo passaggio in una nuova squadra. Nulla da fare per le speranze della Juve, almeno per questa stagione.

Ci riferiamo a Clement Lenglet, difensore francese classe ’95. A lungo anche nel giro della nazionale transalpina, l’esperto leader difensivo è da anni al Barcellona dove è stato dal 2018 al 2022 uno degli uomini di punta. Prima di finire ai margini del progetto catalano e iniziare così il suo giro in prestito. Due anni fa al Tottenham, la scorsa stagione all’Aston Villa e ora una nuova esperienza è alle porte.

Dopo l’avventura a Birmingham aveva fatto ritorno a Barcellona ma era chiaro come fosse alla ricerca di una nuova sistemazione. Si era parlato a lungo della Juve come una possibilità concreta per il suo futuro. Invece alla fine il calciatore è approdato all’Atletico Madrid, sempre con la formula del prestito.

L’ufficialità del trasferimento si è avuto nei giorni scorsi, con tanto di comunicato da parte dei colchoneros. Andrà così ad arricchire la squadra a disposizione di Diego Simeone, sperando di ritrovare quella continuità un po’ persa negli ultimi anni. La Juve poteva sicuramente fare al caso suo, era stato per diverse settimane in orbita piemontese ma è chiaro come un suo arrivo avrebbe significato una grossa spesa per quanto riguarda l’ingaggio. E in questa sessione le priorità di Giuntoli erano in altri ruoli.