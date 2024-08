Gianluca Vialli, arriva una decisione strappalacrime: brividi nel calcio

Gianluca Vialli è sempre nella mente di tutti e ora arriva una decisione davvero commovente, che renderà felice tutti i tifosi

L’ex campione di Juventus e Sampdoria è stato uno dei personaggi più amati del calcio italiano, riuscendo a conquistare gli italiani con la splendida vittoria di Wembley al fianco di Roberto Mancini.

Il 5 gennaio 2023 alle 21, presso il The Royal Marsden Hospital di Londra, Gianluca Vialli si è spento dopo una lunga e terribile malattia. Come Sven Goran Eriksson, attualissimo in queste ore, ha commosso tutti per il modo di gestire il dolore e la sofferenza, sempre con il sorriso e con uno stile che non è da tutti. La serenità con cui si è avvicinato alla fine è stata davvero sorprendente e di ispirazione per molte persone che si trovano nella medesima situazione.

Vialli oltre ad essere stato un campione incommensurabile in campo, con le maglie di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, è stato anche un grande protagonista fuori dal rettangolo verde. Apprezzatissimo commentatore televisivo su Sky Sport e preziosa spalla di Roberto Mancini nell’ultima soddisfazione ottenuta dalla nostra Nazionale, con il successo agli Europei, nella finale di Wembley del 2021.

Torna “Alba dei Campioni”, il torneo organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro: tutti i dettagli dell’iniziativa

Oggi il nome di Gianluca Vialli è tornato d’attualità per una bellissima iniziativa che a lui viene dedicata. Stiamo parlando di un torneo giovanile organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro, con finalità benefiche verso l’Istituto di Candiolo.

Si chiama “Alba dei campioni” e prevede la partecipazione di nove squadre giovanili di blasonati club italiani, suddivise in tre gironi eliminatori. Le sfide si disputeranno da mercoledì 28 agosto a sabato 31 agosto, presso le città di Alba, Cuneo, Bra e Mondovì.

La prima edizione andò in scena nel 2022 e vide la vittoria dei ragazzi del Milan. In quell’occasione Vialli e Mauro furono protagonisti anche dell’incontro “I valori dello sport contro il bullismo, il cyberbullismo e il disagio giovanile”, per sensibilizzare tutti su un argomento molto delicato.

A prendere parte a questa edizione del torneo saranno le Under 16 di Juventus, Torino, Milan, Inter, Atalanta, Lazio, Napoli, Sampdoria e Cremonese. Ogni match avrà una durata di un’ora, con tempi di 30′, mentre la finale (che si disputerà sabato 31 agosto alle ore 17 allo stadio “Augusto Manzo” di Alba) sarà di 80′ (con tempi di 40′). Il tutto nel ricordo dell’indimenticabile campione.