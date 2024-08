Juve, rivoluzione tattica: al centro della difesa ci sarà un centrocampista

By

Un cambiamento importante per la Juventus, con una rivoluzione tattica che riguarda la difesa: ecco tutti i dettagli

Dopo un lungo periodo di assenza dovuto a un infortunio, finalmente la Juventus riaccoglie un elemento fondamentale della squadra. Si può di fatto considerare un nuovo acquisto, vista la lunga assenza. Torna a disposizione della squadra bianconera anche un bagaglio di esperienza e qualità importante, che potrebbero risultare fondamentali per la stagione. Come riportato da “TMW”, con questo rientro aumentano anche le opzioni tattiche, con qualche cambiamento che potrebbe arrivare a breve.

Si tratta, d’altronde, di una delle colonne portanti della squadra. La sua versatilità tattica è fondamentale e, a seconda delle esigenze della squadra, potrà posizionarsi in ruoli diversi. Il suo ruolo naturale è quello di centrocampista, ma può giocare anche come centrale di difesa, dove ha già dimostrato di essere efficace.

Stiamo parlando di Martina Rosucci, classe 1992 che è già tornata in campo con la Juventus Woman. Nel caso in cui mister Canzi decida di schierare una difesa a 3, Rosucci potrebbe giocare anche centrale, portando a un cambiamento tattico importante. Già con Montemurro aveva giocato in questo ruolo, dimostrando grande adattabilità. Un ritorno, comunque, che fa felice tutto il calcio femminile italiano. Di certo, però, la Juventus ne beneficerà parecchio.

Rosucci torna disponibile: rivoluzione tattica in arrivo?

La stagione della Juventus Women sarà ricca di sfide e avere di nuovo a disposizione una giocatrice di questo livello potrebbe fare la differenza. A questo punto, la rivoluzione tattica non è da escludere. Canzi potrebbe optare stabilmente per una difesa a 3 con lei come centrale. Di certo avrà più opzioni tattiche. Rosucci, inoltre, ha anche un grande carisma, che non è da sottovalutare.

Il fatto principale che fa di Martina Rosucci una grande giocatrice, però, è certamente la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli in campo. Può essere usata come centrocampista o come difensore centrale, senza nessuna differenza. Ha un’intelligenza tattica di alto livello, con esperienza e personalità.

Per la Juventus Women il rientro di Rosucci è un grande punto di svolta. La stagione può essere caratterizzata dalla sua presenza e Mister Canzi potrebbe optare per una variazione tattica importante. Prepariamoci a vederla spesso centrale di una difesa a tre, ma le rotazioni saranno un elemento fondamentale per le bianconere quest’anno. Rosucci, però, sarà certamente un punto fisso nella squadra.