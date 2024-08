La Juve paga la clausola, Giuntoli cala l’asso: operazione da sogno

Juventus brillante in campo così come sul tavolo delle trattative: ultimo acquisto è da incorniciare, protagonista il football director

La Juventus sembra aver assunto quella forma che i tifosi sognavano da tempo e contro un Hellas Verona, galvanizzato non poco dal successo tanto inaspettato quanto incredibile ai danni del Napoli, ha dato prova di tanta solidità. La medesima solidità che Thiago Motta auspicava per la sua squadra nuova di zecca.

Malgrado nell’undici iniziale schierato al ‘Bentegodi’ erano presenti gran parte dei calciatori della scorsa stagione, in campo si è vista l’applicazione di numerosi concetti cari al tecnico ex Bologna: possesso palla non fine a se stesso ma funzionale al ritmo di gioco, attacco arrembante con centrocampo e difesa a fargli da supporto. Anche negli ultimi minuti, a partita già decisa, la squadra ha avuto in mano il pallino del gioco. Una vera e propria orchestra che suona la medesima melodia.

Se in campo le cose vanno più che bene, anche il dt Cristiano Giuntoli può permettersi di sorridere e festeggiare, poiché l’ultimo acquisto è un colpo da non sottovalutare.

Juve, arriva anche Conceição Jr: i dettagli dell’operazione con il Porto

Un nuovo portoghese dopo Cristiano Ronaldo, anche lui ala. I tifosi della Juventus non hanno perso tempo e hanno accolto come si deve il figlio di Sergio Conceição, Francisco, da diverse ore alle prese con i primi test fisici al JMedical. Il lusitano arriva a Torino per adempiere al suo ruolo di predestinato: con il Porto si è raggiunto un accordo dopo un tira e molla durato almeno un mese.

A uscire vincitore da questa trattativa è stato senza alcun dubbio Giuntoli e il suo staff: l’operazione, per via del talento lampante del ragazzo, è un capolavoro sul piano strettamente sportivo ed economico. Il classe 2002 di Coimbra arriva in Serie A tramite un prestito da sette milioni di euro più tre in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Tuttavia, le due società sarebbero disposte a inserire un diritto di prelazione a favore dei bianconeri: questi ultimi avrebbero la possibilità di applicarlo nel giugno 2025, pagando la clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Ciò dimostra tutta l’intenzione dei Dragoês di andare incontro alle richieste della controparte.

Un nuovo portoghese piomba nella rinnovata rosa di Thiago Motta, e i tifosi già pregustano un campionato di altissimo livello, sia in Serie A che in Champions League.