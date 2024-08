Lo scambio manda al tappeto la Juventus: via libera in gran segreto

Lo scambio manda al tappeto la Juventus, negli ultimi giorni di mercato potrebbe avvenire il sorpasso decisivo.

Tre al Como ed altrettanti al Verona. È una Juve da sballo quella che abbiamo ammirato in questo primo scorcio di Serie A. Una Juventus che porta già il marchio del suo nuovo allenatore, capace di incidere sin da subito e sfruttare tutte le risorse che a disposizione.

Ieri sera, contro gli scaligeri, Thiago Motta ha messo in campo una formazione composta quasi interamente da giocatori che vestivano la maglia bianconera anche nella passata stagione, eppure il loro atteggiamento è sembrato diverso. Stessa sensazione avuta una settimana prima contro i lariani. Una squadra sempre aggressiva, che non abbassa i giri del motore, neppure quando è in vantaggio, costantemente alla ricerca del possesso ma mai fine a se stesso. Qualcuno dirà che bisogna attendere test più probanti per poter affermare che l’andazzo è cambiato definitivamente: tuttavia, è sotto gli occhi di tutti la trasformazione, non solo a livello di nomi e di rosa, che sta subendo questa Juventus, che da ieri è da sola in vetta alla classifica, unica a punteggio pieno.

Alla Continassa si sogna in grande anche grazie ad una campagna acquisti che negli ultimi giorni è diventata da sogno. E lo sarà ancor di più dopo l’arrivo di Teun Koopmeiners, il grande obiettivo di Cristiano Giuntoli da quando è iniziato il mercato estivo.

Manchester United open talks over Raheem Sterling deal. Talks earlier today between clubs over Jadon Sancho swap https://t.co/uyC3YxrDvn — Mike McGrath (@mcgrathmike) August 27, 2024

Una campagna da 9,5. Che diventerebbe 10 se prima del gong i bianconeri riuscissero a portare a Torino anche Jadon Sancho. Nelle ultime ore, però, si registra il sorpasso del Chelsea, che sta provando a soffiare l’esterno del Manchester United alla Juventus. I Blues vorrebbero imbastire uno scambio tra Raheem Sterling – altro giocatore che è stato accostato a Madama – e l’ex Borussia Dortmund, che a quel punto prenderebbe la strada di Stamford Bridge. Del possibile scambio ne ha parlato il Telegraph, notizia prontamente riportata dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.