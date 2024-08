Torna Wojciech Szczesny, colpaccio a zero: la destinazione

La lontananza dai pali si sta facendo sentire per l’ex Juventus Wojciech Szczesny, pronto a tornare subito in campo.

Clamorosa operazione in vista per Wojciech Szczesny che esattamente lo scorso 14 agosto ha lasciato la Juventus in via definitiva. Dopo ben sette anni a bordo della Juve, con tanto di 252 gare ufficiali disputate, l’esperto polacco ha deciso di rescindere il proprio contratto. C’è voluto un po’ per trovare una soluzione ma alla fine club e giocatore hanno optato per la separazione consensuale.

Sintomo che probabilmente la dice lunga sulla volontà di Szczesny di lasciare la Continassa. Insomma, non si è trattato di una scelta a cuor leggero per il trentaquatrenne estremo difensore che porterà la Vecchia Signora nel cuore anche in futuro. Per lui essere rivale della sua ex squadra sembra davvero impossibile.

Discorso reciproco per i tifosi bianconeri che in questi lunghi anni non hanno potuto fare a meno di affezionarsi a lui. Merito certamente delle sue prestazioni, sempre al top, e anche di una simpatia niente affatto scontata nel calcio di oggi. Ora, però, per il classe 1990 è tempo di tornare ad indossare i guanti.

Riecco Szczesny, il portiere ha già detto sì: ecco dove giocherà

Il trasferimento sembrava possibile già a gennaio ma alla fine è saltato tutto, probabilmente per la mancanza di un altro portiere affidabile in casa juventina. Adesso la pista è tornata a farsi rovente e secondo informazioni in nostro possesso Szczesny può finalmente abbracciare il calcio arabo: in Saudi Pro League ci sono almeno due squadre sulle sue tracce.

Tra contratti faraonici e offerte monstre, anche l’Arabia ogni tanto opta per qualche colpo a parametro zero. Questa volta toccherà all’ex Juventus preparare le valigie e salure non solo l’Italia ma bensì anche l’Europa. Si tratterebbe della prima avventura fuori dai confini europei per lui che sente di poter dare ancora qualcosa al calcio dei professionisti.

Niente ritiro, non è mai stata un’ipotesi presa troppo in considerazione, per il polacco che è stato tentato anche dal ritorno in Serie A. Il club più attratto dall’affare è stato il Monza di Adriano Galliani che avrebbe consegnato volentieri a mister Alessandro Nesta un portiere di livello, visto che l’ex Michele Di Gregorio è finito proprio alla Juve. Alla fine l’ex bianconero ha detto no e ora c’è soprattutto l’Arabia nei suoi piani.