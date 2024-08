Ultim’ora Sky Sport, ex attaccante della Juve si trasferisce al Milan

Operazione clamorosa per il Milan pronto a soffiarle l’ex talento della Juventus: arriva il campione d’Europa.

Destini incrociati per Juventus e Milan in questa fase finale di calciomercato. Colpo in vista per i rossoneri che in queste prime due giornate di campionato hanno dimostrato di avere ancora tanto da lavorare, per questo Zlatan Ibahimovic e l’area scouting meneghina hanno voglia di consegnare al tecnico Paulo Fonseca i migliori giocatori.

Quello milanista è un progetto a lungo raggio e gli scivoloni delle prime uscite non devono far vacillare il club. Idee chiare da parte del Milan che vuole dare il benvenuto ad un ex gioiellino dei rivali bianconeri. La Serie A è appena iniziata ma allo stesso tempo è già arrivato il momento di tirare le prime somme.

Se il buongiorno di vede dal mattino, l’avvio di campionato non è stato affatto esaltante per il Milan che sabato prossimo affronterà la Lazio in un match già decisivo. Discorso diverso per la Juve che domenica primo settembre ospiterà la Roma in una gara certamente più delicata per i giallorossi che per loro. Due partite in programma a mercato finito, il tempo stringe ed è necessario completare le rose.

Milan, arriva l’ex Juventus: operazione ai dettagli

Sbagliare le scelte oggi rischia di essere un problema durante il prosieguo della stagione e soprattutto in futuro visto che, stando al contratto, quello con Fonseca in panchina è un progetto con scadenza 2027. Questa sarà dunque una stagione di assestamento per il portoghese si è segnato il nome di un ex Juventus: il prossimo acquisto si chiama Nicolò Turco ed è stato campione d’Europa con l’Italia U19 un anno fa.

Attaccante nato nel 2004 che ha lasciato la Continassa nel 2023 per diventare un nuovo giocatore del Saliburgo, gli austriaci lo hanno pagato poco meno di 3 milioni prima di girarlo in prestito al Liefering. Trattativa che può interrompersi prima del previsto, il rientro è fissato per il 2025, proprio per via del Milan che vorrebbe inserire il talento vent’enne nel proprio organico entro la fine dell’attuale finestra di trattative.

L’obiettivo è quello di aggregarlo al Milan Futuro così da liberare, qualora ce ne fosse il bisogno, altri attaccanti come Francesco Camarda e Mattia Liberali. Oggi in Serie C ma destinati al Milan dei grandi. L’affare, in dirittura d’arrivo, vedrà il Milan sborsare circa 2 milioni di euro secondo la formula del prestito con diritto di riscatto. La procura del calciatore è la CAA Stellar, agenzia che può vantare al suo interno alcuni dei profili internazionali di maggiore valore.