Chiusura a un passo, lascia la Juve: la cessione è a titolo definitivo!

Addio in arrivo per la Juventus, ormai è tutto definito e si aspetta solo l’ultimo via libera, poi sarà cessione

Uno dei giocatori più talentuosi della formazione bianconera è pronto a dire addio. Il suo trasferimento è infatti ormai a un passo. Secondo le ultime indiscrezioni, tutti i dettagli sarebbero già stati limati e, dopo esserci state tante voci su altre possibili destinazioni, adesso l’affare è finalmente in chiusura. Un ruolo determinante nella trattativa l’ha giocato la volontà del giocatore, che ha preferito questa destinazione rispetto ad altre.

Si tratterebbe ormai solo di una questione di ore prima che il trasferimento possa essere formalizzato. L’operazione sarà a titolo definitivo. Una delle formule migliori per la Juventus che, tra l’altro, a sorpresa si è riservata anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Ciò significa che, in caso di una successiva cessione, i bianconeri beneficeranno di una parte dell’incasso, assicurandosi un ritorno economico anche in futuro.

Il calciatore in questione è Alessandro Riccio, giovane talento della Next Gen, considerato uno dei giovani difensori più promettenti del calcio italiano. Nato nel 2002, ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Juventus, dove ha dimostrato qualità tecniche e tattiche superiori alla media. Sa leggere il gioco meglio di molti altri e garantisce solidità difensiva. Inoltre, ha buona tecnica che gli permette anche di impostare l’azione. Lo voleva la Reggiana, ma alla fine andrà alla Sampdoria.

Calciomercato Juventus, la cessione di Riccio è sempre più vicina

Giocando nel Modena lo scorso anno, ha potuto misurarsi in un contesto competitivo, facendo esperienza e maturando. Ha già dimostrato di essere pronto per la Serie B e ora giocherà in una squadra storica del calcio italiano. I blucerchiati vedono in lui un potenziale titolare per il presente e per il futuro. Il club genovese sa valorizzare i giovani e per Riccio è una grande opportunità.

Anche il fatto che Riccio abbia preferito la Sampdoria alla Reggiana dimostra come non abbia alcuna remora nel fare il grande passo. Il progetto blucerchiato ispira tanta fiducia.

Anche per la Juventus la cessione di Alessandro Riccio è un’ottima operazione: la società bianconera rinuncia sì a un giovane promettente, ma riesce a monetizzare immediatamente e a garantirsi un ritorno economico futuro. Un’operazione che sintetizza la politica della Juventus: si investe sui giovani, gli si offre l’opportunità di crescita e, se non li si ritiene adatti alla prima squadra si capitalizza su di essi.