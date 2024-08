Colpo di scena Vlahovic: assenza UFFICIALE, salta le prossime

Colpo di scena Vlahovic, è stato lo stesso attaccante serbo a comunicarlo in una story su Instagram.

Uno dei più “rigenerati” dalla cura Motta è sicuramente Dusan Vlahovic. Dopo aver sfiorato il gol nel match d’esordio con il Como – contro i lariani di Fabregas, in verità, ci si era messa di mezzo anche la sfortuna – il centravanti serbo si è preso la scena lunedì scorso nella trasferta di Verona, realizzando una doppietta e contribuendo a regalare altri tre punti all’allenatore italobrasiliano.

Lo stesso Vlahovic, in un’intervista post match, ha spiegato che con l’ex tecnico del Bologna stanno sperimentando cose nuove, lavorando maggiormente sull’aggressività e sull’atteggiamento. “Se c’è la testa è tutto più semplice – queste le parole di Dusan – La differenza la fanno unità del gruppo e tattica”. Motta, dunque, potrebbe essere la “chiave” per sbloccare definitivamente l’attaccante che la Juve comprò nel gennaio 2022 per circa 80 milioni dalla Fiorentina. Per Vlahovic sono stati due anni e mezzo tormentati quelli vissuti a Torino: di gol ne ha fatti, e pure tanti, ma è stato più volte messo in discussione.

Colpo di scena Vlahovic, non andrà in nazionale per motivi familiari

Questa potrebbe essere la “sua” stagione, dal momento che in panchina siede un tecnico dalle idee offensive come Motta. La Juventus, poi, si è rinforzata un po’ in tutti i reparti e l’ex viola avrà sicuramente più occasioni rispetto alla gestione Allegri.

Nelle prossime settimane, peraltro, l’allenatore lo avrà tutto per sé. Vlahovic non si unirà ai suoi connazionali per le sfide di Nations League contro Spagna e Danimarca, in programma a settembre. “Oggi ho informato lo staff della Serbia – ha spiegato il centravanti bianconero su Instagram – che per motivi familiari non potrò rispondere alla chiamata del selezionatore per i prossimi impegni della nazionale contro Spagna e Danimarca”. Una buona notizia per Motta, che durante la sosta potrà lavorare anche con Bremer e Douglas Luiz, non convocati dal commissario tecnico brasiliano.