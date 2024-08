È fatta, la Juve chiude col botto: arriva un noto volto della Nazionale

Colpo incredibile per la Juventus, affare in dirittura d’arrivo: un simbolo della Nazionale vestirà la maglia bianconera

Sarà un finale di agosto a dir poco scoppiettante per i tifosi della Juventus. In questi ultimi giorni di un’estate complicata e per certi versi non esaltante, dal punto di vista del mercato, la dirigenza bianconera potrebbe accelerare e mettere a segno alcuni colpi in grado di cambiare completamente il volto di una stagione, dando forza alle ambizioni di un intero popolo affamato di vittorie a livello nazionale e non solo.

In tutte le sue manifestazioni, la Juventus del 2024/25 andrà alla ricerca di un solo risultato: la vittoria, il successo, i traguardi che permettono di entrare nella storia in maniera definitiva. Lo farà sicuramente la squadra allenata da Thiago Motta, con o senza Koopmeiners, con i grandi arrivi in fase di chiusura per il reparto offensivo e anche in caso di partenza dell’ultimo minuto di qualche ‘senatore’ degli ultimi anni.

Lo farà probabilmente la Next Gen, chiamata a rimettersi in piedi dopo un inizio di stagione a dir poco traumatico in queste settimane di agosto. Ma lo farà soprattutto la Juventus Women, che sta lavorando in maniera certosina sul mercato mettendo a segno colpi in grado di innalzare davvero il livello di qualità. A partire da un volto simbolo della Nazionale, in arrivo nei prossimi giorni.

Juventus Women, super colpo in arrivo: tifosi increduli, è un pilastro della Nazionale

Inevitabilmente, il colpo che maggiormente ha fatto ha fatto scalpore in questa sessione di mercato per la Juventus femminile è stato quello di Alisha Lehmann, diva dei social oltre che fidanzata di quel Douglas Luiz chiamato ad alzare il livello del centrocampo della squadra allenata da Thiago Motta.

Sarà lei, con la carismatica e intoccabile capitana Sara Gama, a dover trascinare la squadra verso i massimi risultati in Italia e non solo. Ma per completare la rosa a disposizione del tecnico Max Canzi manca ancora un portiere da affiancare a Peyraud-Magnin e Alessia Cappelletti, e il nome giusto potrebbe essere quello di un pilastro della nazionale canadese.

Il nome giusto per Canzi e gli altri membri dello staff bianconero potrebbe essere quello di Lysianne Proulx, classe 1999. Una giocatrice di oltre un metro e 70, da tempo elemento cardine di una delle nazionali più competitive al mondo, oltre che protagonista con il Bay FC nella NWSL, la lega professionistica americana di calcio femminile.

L’affare non è ancora chiuso, ma stando agli ultimi rumor di mercato le parti sarebbero ormai vicinissime all’accordo. E con il suo arrivo Canzi avrebbe a disposizione anche un secondo portiere di indubbia affidabilità, per poter puntare davvero a competere su ogni fronte.