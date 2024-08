Firma un triennale, la Juve ha un nuovo centravanti: colpo da novanta!

Arriva un grande colpo da novanta per la Juventus, il club bianconero ha un nuovo centravanti: firma un triennale, concorrenza battuta!

La Juventus sta definendo diversi colpi in questi ultimi giorni di mercato. Le attenzioni di tutti sono rivolte verso big come Koopmeiners, Nico Gonzalez, Conceiçao e un possibile esterno offensivo se dovesse uscire Chiesa (Sancho?). Ma in realtà Cristiano Giuntoli e l’intero team mercato bianconero, sono al lavoro anche per definire le operazioni minori, specialmente quelle riguardanti il settore giovanile.

Con il passare del tempo i frutti dello scouting delle Under bianconere stanno dando i loro frutti. Partiti tra lo scetticismo generale, i risultati tra Juve Next Gen e Primavera adesso stanno venendo alla luce. I tanti prospetti che stanno emergendo in questi anni, non ultimi Mbangula e Savona, sono merito del grosso lavoro fatto dalla società con i giovani da qualche anno a questo parte.

Nuovo colpo Juve, è fatta: è in arrivo l’attaccante, i dettagli

Se non altro ci sono porte girevoli ancor più della prima squadra, contando i tantissimi prospetti che ogni anno vengono valutati e di stagione in stagione ci sono nuovi ingressi e uscite anche tenendo conto dell’età. Siamo intorno al centinaio di giovani da tener d’occhio da parte della società tra prestiti, Primavera e Next Gen.

Con questi numeri è anche naturale guardarsi intorno da parte dei talenti. A fronte di ogni uscita ci sono sicuramente degli ingressi. Come il nuovo attaccante che starebbe per arrivare a rinforzare la Primavera di Francesco Magnanelli. L’ex capitano del Sassuolo, avrà presto alle sue dipendenze un grande colpo messogli a disposizione dalla società. Tra i migliori sul mercato. Nelle ultime ore è arrivata la fumata bianca e adesso si attende solo lo sbarco a Torino del nuovo bomber.

Come riportato dal portale TMW, la Juve si è assicurata le prestazioni di Arman Durmisi. Si tratta di un attaccante classe 2008. Nazionalità slovena, giocava al Koper in patria, dove si è messo in luce. Su di lui c’era una folta concorrenza da diversi top club europei, si parla un gran bene dell’attaccante sedicenne. In molti lo hanno già paragonato a Vlahovic, come se la Juve avesse preso l’erede dell’attaccante serbo.

A 16 anni era già protagonista con la prima squadra nel campionato sloveno. Firmerà un triennale con la Juve, dopo aver preferito i bianconeri al Parma, al Lipsia e ad altri club tedeschi. Il talento non ha avuto dubbi nello scegliere i piemontesi in quanto la trafila per le giovanili dà più margini di crescita. Inizierà con la Primavera, sperando nel salto con la Next Gen, e poi in prima squadra.