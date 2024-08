Giuntoli fa festa, prendono Arthur per 14 milioni: dove giocherà

Arthur doveva essere l’uomo in più per la Juventus ma alla lunga si è rivelato un esubero, Giuntoli gli ha finalmente trovato un nuovo club.

Ai tempi del Barcellona qualcuno lo aveva indicato come erede perfetto di Andres Iniesta e di Xavi ma alla fine il campo non ha avuto lo stesso occhio di riguardo per Arthur. Il trasferimento alla Juventus, e più in generale in Serie A, doveva rappresentare una svolta per lui ma anche qui le cose non sono andate per il verso giusto.

A centrocampo può fare tutto, può giocare al centro e abbassarsi fino in difesa trasformandosi nel primo regista chiamato a costruire l’azione. Ma può anche alzarsi in fase offensiva rimanendo libero di effettuare l’ultimo passaggio e di mandare in porta i compagni. Tutte caratteristiche che in questo periodo in bianconero sembra avere un po’ smarrito.

L’anno scorso doveva essere quello del rilancio per lui a bordo della Fiorentina e con mister Vincenzo Italiano era finalmente riuscito a trovare una certa continuità. Riscatto sfumato e ritorno alla base per il brasiliano che ha passato praticamente tutta l’estate da separato in casa. Ora, che il gong di calciomercato sta per suonare, la Juve sembra avergli trovato un nuovo club.

Juventus, si sblocca l’affare Arthur: Giuntoli può esultare

Affare da circa 14 milioni di euro per la Juventus che può finalmente fare cassa e cedere quello che è diventato uno degli esuberi più cari delle ultime stagioni. Addio alla Serie A in arrivo, dopo quattro anni nel Bel Paese sembra arrivato il momento per lui di concedersi una nuova avventura. In questi ultimi giorni la Lazio aveva sondato per il calciatore ma ad oggi la destinazione più probabile sembra l’Arabia Saudita.

Il grande problema del brasiliano classe 1996, oltre alla poca continuità e a qualche acciacco fisico di troppo, è l’ingaggio davvero troppo elevato per un club qualsiasi. L’ex Barcellona sperava di rimanere in Europa e allo stesso tempo di guadagnare il corrispettivo di 6 milioni offerti dalla Juventus. Stipendio che però nessuno sembra voler pagare e a questo punto l’addio all’Europa sembra l’unica soluzione possibile.

Riuscire a venderlo sarebbe una delle soddisfazioni più grandi per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che si è portato l’affare anche in vacanza. Nella Saudi Pro League sono pronti a dargli il benvenuto ma c’è un problema: riuscire a convincere il giocatore. Qualche settimana fa Arthur aveva ammesso di non gradire tale destinazione e che piuttosto avrebbe preferito rispettare il contratto con la Juve. Le parti sono legate fino al 2026.