Juve pigliatutto, blitz e firma improvvisa: è ufficiale

È una Juventus inarrestabile non solo sul manto erboso ma anche in sede di mercato. Blitz e firma improvvisa: è ufficiale

La Juventus corre non solo in campo ma anche sul mercato. La cura di Thiago Motta sta ‘ringiovanendo’ la ‘Vecchia Signora’. Nel promettente avvio di campionato dei bianconeri sugli scudi Dusan Vlahovic, autore di una doppietta (il secondo gol dagli undici metri) contro il Verona, e una nidiata di giovani talenti.

Samuel Samuel Mbangula, dopo il gol contro il Como, ha di nuovo incantato: il classe 2004 ha servito l’assist per il momentaneo 2-0 dell’altro baby, Savona, al debutto nella massima serie, e si è procurato il rigore poi, come detto, trasformato dall’attaccante serbo. Ma anche Cabal, Fagiol e Yildiz contro gli scaligeri hanno ben impressionato.

Ma l’ex tecnico del Bologna, come detto, ha rivitalizzato anche gli uomini mercato bianconeri visto che con un autentico blitz la ‘Vecchia Signora’ ha piazzato un altro colpo.

Lysianne Proulx è una nuova giocatrice della Juventus Women

La società bianconera ha reso noto di aver acquisito a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025, il diritto alle prestazioni sportive di Francisco Conceicao a fronte di un corrispettivo di 7 milioni di euro che potrà essere aumentato, per un ammontare non superiore ai 3 milioni di euro, in caso di raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Non solo. Un nuovo rinforzo, infatti, anche per la Juventus Women per una ‘Vecchia Signora’ in versione pigliatutto: è ufficiale l’ingaggio della canadese Lysianne Proulx. Nata nata a Longueil, nel Quebec, il 17 aprile del 1999 e portiere di ruolo, dopo la trafila nelle giovanili e poi l’esperienza al college (con il Syracuse Orange, nello stato di New York, negli USA, in cui gioca dal 2017 al 2021) il nuovo estremo difensore della compagine bianconera femminile inizia la sua avventura con le squadre di club.

Lysianne gioca prima all’FC Laval, segue un’esperienza in Europa (alla Torreense, in Portogallo), poi varca l’oceano per difendere la porta prima del Melbourne City, in Australia, e poi del Bay FC, in California. Insomma, talento ed esperienza internazionale al servizio di una Juventus Women in cui già brilla la stella di Alisha Lehmann.

Ma la ‘Vecchia Signora’ non è sazia, ha ancora fame. A pochi giorni dal gong finale dell’attuale sessione estiva di calciomercato Cristiano Giuntoli e collaboratori hanno chiuso la trattativa con l’Atalanta per l’acquisizione di Teun Koopmeiners: un affare da 52 milioni di euro più 6 di bonus. Al centrocampista olandese la Juventus corrisponderà uno stipendio di 4 milioni e mezzo a stagione, per 5 anni, più bonus. Cifre top per un acquisto top che potrebbe spostare gli equilibri tra le contendenti al tricolore.