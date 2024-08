Ma quale scudetto, batosta Juve: l’ultima notizia distrugge i tifosi

Un avvio di stagione travolgente non basta alla Juventus per sognare lo Scudetto: ecco la notizia che spegne i sogni dei tifosi

Sono passate due giornate e l’unica squadra a punteggio pieno, per ora, è la Juventus. I bianconeri hanno segnato 6 gol equamente distribuiti e non ne hanno subiti, mettendo in mostra un gioco dominante, un calcio fluido e padronanza del gioco. I tifosi hanno già iniziato a sognare lo Scudetto, ma forse è un po’ troppo presto e c’è chi li riporta sulla terra. A spegnere gli entusiasmi è arrivato Ivan Zazzaroni, che durante Pressing ha fatto notare alcune cose. Una doccia fredda per i tifosi, che sono rimasti allibiti.

Il noto giornalista ha delineato aspettative per lui realistiche per il club bianconero, in base ad alcune situazioni che ha analizzato. Questa è, per i bianconeri, una fase di transizione. Anche per questo sarebbe ingiusto aspettarsi subito la vittoria dello Scudetto. Un traguardo che potrebbe arrivare, ma che non può essere l’obiettivo: Zazzaroni ha indicato il secondo posto come più realistico, con la vittoria della Coppa Italia. Così si farebbe meglio rispetto all’era Allegri, che comunque aveva iniziato bene i campionati e aveva fatto esordire molti giovani della Next Gen.

Inoltre, secondo Zazzaroni, Motta non è ancora un allenatore di alto livello, ma può diventarlo. È ancora all’inizio del suo percorso, seppur abbia dimostrato già di avere ottime qualità e grandi idee, aiutate anche dal suo passato. Poi però bisognerà gestire una squadra sotto pressione, portandola ai livelli più alti del calcio italiano.

Zazzaroni e il paragone tra Motta e Allegri

Zazzaroni ha poi ricordato il lavoro di Allegri con la Juventus: anche lui ha fatto esordire tanti giovani dalla Next Gen (20) ed è anche grazie a lui, secondo Zazzaroni, che la Juventus ha una base solida di giovani talenti. Ora Thiago Motta deve far fruttare ciò che ha a disposizione, ottenendo risultati tangibili.

Zazzaroni suggerisce dunque ai tifosi juventini di armarsi di pazienza. Secondo lui, per quest’anno lo Scudetto non è ancora possibile. Tuttavia, pensa che possa comunque tornare competitiva al massimo livello, a patto di dare tempo a Motta.

Di certo i tifosi non hanno più voglia di aspettare, dopo diversi anni negativi, e questo inizio stagione, al di là dei risultati, ha messo in mostra cose positive. Probabile, dunque, che gli juventini non daranno ascolto a Zazzaroni e non si accontenteranno di un secondo posto e di una Coppa Italia, puntando subito a vincere.