Quaranta milioni di euro: la Juve chiude un altro affare

Quaranta milioni di euro, la tanto attesa ciliegina sulla torta non è Koopmeiners: la cessione di Chiesa ha sbloccato tutto.

Quella che sta per concludersi è una sessione di calciomercato che il popolo bianconero non dimenticherà facilmente. La Juventus, dopo due anni di “buio” quasi totale su questo fronte, ha fatto la parte del leone, mettendo a segno una serie di acquisti – sono otto in totale al momento – che vanno a rendere più forte, completa e soprattutto competitiva la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Il colpo più importante – sicuramente quello più atteso – è quello di Teun Koopmeiners, che questa mattina ha effettuato le visite mediche al J|Medical e sta per essere ufficializzato. L’ex centrocampista dell’Atalanta è arrivato a Torino dopo una lunghissima trattativa con l’Atalanta, che non era disposta a privarsi di uno dei suoi migliori giocatori per meno di sessanta milioni di euro. Il responsabile dell’area tecnica bianconera Cristiano Giuntoli alla fine è riuscito ad accontentare la Dea, grazie all’inserimento di alcuni bonus: con quelli la Juventus si è avvicinata alla cifra richiesta dai nerazzurri. Nel fine settimana, invece, la Signora aveva chiuso per Nico Gonzalez e Conceiçao, sistemando definitivamente le fasce.

Quaranta milioni di euro, è fatta anche per Sancho!

Il mercato della Juventus però potrebbe non finire qui. La cessione di Federico Chiesa, che oggi è partito alla volta di Liverpool per firmare con i Reds, ha sbloccato l’affare Sancho. L’esterno del Manchester United sarà la tanto attesa ciliegina sulla torta.

Conferma: Jadon Sancho sarà un giocatore della Juventus.

Prestito oneroso di 5-6 milioni con diritto a 35 che diventa obbligo a determinate condizioni.

Come riferisce lo speaker radiofonico Edoardo Mecca, i bianconeri hanno battuto sul filo di lana il Chelsea, che negli ultimi giorni era piombato sull’ex Borussia Dortmund proponendo uno scambio con Raheem Sterling, fuori dai piani del tecnico Maresca. Il temuto sorpasso, tuttavia, non è avvenuto: Sancho arriverà nel capoluogo piemontese in prestito oneroso di 5-6 milioni con diritto a 35, che potrebbero diventare obbligo a determinate condizioni.