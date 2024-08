Svolta UFFICIALE: Chiesa via dalla Juve, pronto un quadriennale

Svolta UFFICIALE: Chiesa via dalla Juve. Ormai ci siamo. Forse non è più questione di giorni bensì di ore per conoscere il futuro dell’esterno bianconero.

Ancora qualche esubero da sistemare al più presto, Kostic e De Sciglio su tutti, e poi passare alle uscite più ‘pesanti’. Cristiano Giuntoli prepara il suo piano di lavoro riguardo le ultime uscite in casa Juventus.

Arthur Melo rappresenta il caso più complicato. Per il centrocampista brasiliano, svanita l’ipotesi Fiorentina, non rimane che il mercato arabo per tentare una soluzione che accontenti la Juventus ed il giocatore. E poi c’è Federico Chiesa. L’esterno bianconero già da qualche giorno ha svuotato il suo armadietto. Un semplice gesto per far comprendere come tutto sia finito tra l’attaccante di Genova e la Juventus e come vi sia ormai alle porte una nuova avventura. Al momento l’unica certezza è che Chiesa lascerà la Juventus, e che il suo futuro sarà fuori dai confini nazionali. Due campionati, Liga e Premier League, si contendono ormai il prossimo ex numero sette bianconero. Due grandi club, Barcellona e Liverpool si sfidano per accaparrarselo.

Chiesa via dalla Juve, Barcellona o Liverpool?

Anche all’interno del calciomercato esistono i Grandi Saldi. Come Federico Chiesa. Il suo contratto con la Juventus arreca una data, 30 giugno 2025, che vuol dire come già a gennaio il figlio d’arte potrebbe accordarsi con qualsivoglia società e lasciare la Juventus a zero.

Per evitare questo smacco sia finanziario che d’immagine la Juventus ha fissato un prezzo per la cessione dell’esterno in questa sessione di mercato: 15 milioni di euro trattabili. Il Barcellona è da qualche settimana sul giocatore ma i suoi noti problemi economici impediscono la chiusura dell’affare. In questa situazione ricca d’incertezze si è infilato il Liverpool che, come riferito da nytimes.com, sta cercando di avviare, per poi concludere, l’affare che porterebbe Chiesa ad Anfield. I Reds ammirano Federico Chiesa da tempo così come da tempo l’attaccante bianconero punta la Premier League. Sul tavolo del Liverpool un accordo di quattro anni per l’esterno. Nella serata di ieri Cristiano Giuntoli e Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, sono stati a cena insieme. L’obiettivo è trovare la soluzione migliore per entrambe le parti in causa. Il Liverpool c’è ma il Barcellona non ha mollato la presa. Il tempo, però, sta per scadere.