Altro che Sancho: svolta Juventus, nuovo esterno dalla Bundesliga

Altro che Sancho: svolta Juventus. Il mercato pirotecnico progettato prima ed attuato poi da Cristiano Giuntoli non è ancora terminato.

Magia del calciomercato. Domenica sera la Juventus di Thiago Motta è chiamata al primo scontro diretto della stagione. La Roma di Daniele De Rossi ‘salirà’ all’Allianz Stadium pronta a giocarsela contro i bianconeri dopo un inizio di stagione tutt’altro che entusiasmante.

Eppure, in questi giorni, c’è soltanto la Juventus di Cristiano Giuntoli, capace di inanellare importanti colpi di mercato, di regalare indicibili sogni ai propri tifosi. Ancora due giorni di trattative, fino a venerdì 30 agosto alle ore 24.00. In quel momento quel che è stato è stato e si penserà soltanto al campo. In casa Juventus al campo ci pensa, e bene, Thiago Motta. Il tecnico italo brasiliano è ben contento della rosa che la società bianconera gli sta mettendo a disposizione. E sarà ancora più contento del fatto che il mercato in entrata della Juventus non si è ancora concluso. Questo perché il direttore tecnico bianconero gradirebbe aggiungere un suo ‘personalissimo’ tassello alla rosa della Juventus. Una sorta di firma in calce ad un mercato che è già entrato nella storia della società bianconera.

Altro che Sancho, dalla Bundesliga arriva Adli

Ha inseguito Teun Koopmeiners per mesi e quando Cristiano Giuntoli ha potuto salutare il centrocampista olandese alla Continassa per le visite mediche di rito, i suoi occhi brillavano di soddisfazione.

Ma se il mercato della Juventus non è ancora terminato è perché Giuntoli vuole anche Jadon Sancho nella sua ‘prima’ Juve. Lo ammira da anni ed il talento classe 2000 del Manchester United renderebbe ‘mostruosa’ la sessione di mercato estiva della Juventus. L’imprevisto, però, ci può sempre stare, soprattutto quando si trattano profili di così elevato spessore tecnico ed economico. Nel caso il direttore tecnico bianconero ha già pronto un piano B. E’ theguardian.com a rivelarci il nome alternativo a Sancho. E’ Amine Adli, classe 2000, centrocampista offensivo del Bayer Leverkusen e della nazionale marocchina. La Juventus lo segue e potrebbe tentare di affondare il colpo nel caso in cui montassero difficoltà per l’esterno inglese. Protagonista della grande stagione con il Bayer Leverkusen vincitore della Bundesliga e della Coppa di Germania, Amine Adli tra trattando con il club tedesco il rinnovo del contratto che scade nel 2026.