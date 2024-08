Champions League, girone da incubo per la Juve: sorteggi anticipati

Champions League, girone da incubo per la Juve. La competizione europea più importante inizia a muovere i suoi primi passi. E fanno paura.

Serie A, calciomercato, Champions League. Il fitto calendario delle emozioni inizia a far rimanere senza fiato. Una dietro l’altra si inseguono le diverse componenti che da sempre danno il via alla nuova stagione. In questo 2024 sembra che tutto vada ancor più velocemente.

Sarà il Grimaldi Forum di Montecarlo la casa che ospiterà i sorteggi della nuova Champions League, a partire dalle ore 18. La competizione europea per club più importante e prestigiosa dall’edizione 2024-2025 presenterà una formula nuova. Non più otto gironi composti da quattro squadre ciascuno, per un totale di 32 squadre, bensì 4 fasce ognuna delle quali sarà composta da 9 formazioni, per un totale di 36 partecipanti. In questa prima fase ciascuna formazione affronterà 8 diversi avversari, 2 di ciascun girone. La redazione di Juvelive.it ha effettuato una simulazione del sorteggio di Montecarlo tramite drawsimulator.com. Di seguito riportiamo i risultati.

Champions League, ecco il girone da incubo per la Juve

Trattasi di un sorteggio simulato, eppure l’elenco delle sfide riesce comunque a comunicare qualcosa di forte. La benedetta-maledetta Champions League per il popolo bianconero è qualcosa che va sempre oltre la mera competizione.

Scorrere l’elenco delle gare, e degli avversari, mette comunque i brividi. 8 gare in tutto di cui 4 da disputare in casa e 4 fuori. Dalla prima fascia, che comprende i 9 club con il miglior ranking individuale, la Juventus ha pescato i campioni d’Europa del Real Madrid di Carlo Ancelotti ed il Bayern Monaco. Le altre sei formazioni arrivano dagli altri 3 gironi. Vero che è soltanto una simulazione, ma ritornare finalmente a leggere Juventus-Real Madrid e, soprattutto, pensarlo possibile fa un certo effetto.

Il girone da incubo per la Juve

Juventus – Real Madrid

Bayern Monaco – Juventus

Juventus – Shakhtar Donetsk

Club Brugge – Juventus

Juventus – Dinamo Zagabria

Young Boys – Juventus

Juventus – Slovan Bratislava

Stade Brestois – Juventus