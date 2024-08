Chiesa ‘smaschera’ la Juventus: addio UFFICIALE e nuova bordata

Non sono passate inosservate le parole con le quali Federico Chiesa ha commentato il suo addio alla Juventus

Dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito, Federico Chiesa si è legato ufficialmente al Liverpool. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, è stata la Juventus a svelare i dettagli della trattativa, che porterà nelle casse del club bianconero 12 milioni di euro più tre di bonus, pagabili in quattro esercizi.

A far rumore, però, è anche e soprattutto il post su Instagram con il quale l’esterno offensivo italiano ha voluto saluta, ringraziandoli, i tifosi della Juventus. Nel post su Instagram di ‘commiato’, però, Chiesa ha voluto anche puntualizzare alcune questioni sulla tanto discussa questione rinnovo, rivelando di non aver mai ricevuto una proposta di prolungamento da parte della Juventus. Ecco il passaggio in questione, destinato sicuramente a far molto rumore:

“Non ho mai ricevuto alcuna otterta di rinnovo da parte della Juventus dunque non c’è mai stata una richiesta da parte mia o del mio entourage riguardo ad un aumento o ad una riduzione del mio ingaggio. Mi è stato comunicato che non avrei fatto parte del progetto ancora prima dell’inizio degli allenamenti con la squadra.”