Fagioli al Napoli, follia di Antonio Conte: cosa sta succedendo

Antonio Conte vuole Nicolò Fagioli, con il Napoli che sta facendo di tutto per accontentare il proprio allenatore. Trattativa incredibile

La squadra del presidente De Laurentiis deve ancora inserire un paio di colpi prima di potersi definire completa. Conte continua a martellare sul centrocampo e l’ultima pista porta a Torino.

Il mercato si avvia verso la conclusione e in queste ultime ore può succedere come sempre di tutto. Pochissimi giorni e tantissime trattative ancora da mettere a punto. Le big del nostro campionato si sono ridotte all’ultimo per piazzare dei colpi importanti, vedi la Juventus con Koopmeiners. Anche la Roma ha bisogno di 2-3 innesti in pochissimo tempo, con De Rossi che sta incontrando davvero tante difficoltà nell’assemblare la squadra.

Il Napoli dal canto suo ha deciso di accelerare ancora prima della definizione dell’affare Osimhen in uscita. Conte non poteva più aspettare, rischiando di perdere punti pesanti e compromettendo magari la stagione. Il tecnico leccese ha spinto su De Laurentiis per portare immediatamente a Castel Volturno Romelu Lukaku e Scott McTominay, oltre a mettere tutto in chiaro anche per Billy Gilmour del Brighton.

I partenopei vogliono essere un’alternativa credibile alle grandi del Nord e soprattutto tornare in Champions League dopo il decimo posto dello scorso anno.

Il Napoli vuole accontentare Antonio Conte: tentativo concreto per strappare Fagioli alla Juve

Contro il Bologna si è intravisto il vero Napoli di Conte, ma per essere perfetto manca ancora qualcosa a centrocampo. Uno dei nomi sul taccuino dell’ex allenatore della Juventus è quello di Nicolò Fagioli. L’arrivo di Douglas Luiz e Khephren Thuram di certo gli ha tolto spazio a Torino, ma per Thiago Motta resta uno dei giocatori più importanti. Lui e Locatelli sono di grande importanza, soprattutto in questo avvio dove i nuovi devono ancora inserirsi ed entrare in forma.

Il Napoli, secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, avrebbe effettuato un sondaggio per Fagioli, seguendo le indicazioni di Conte. Al momento la risposta della Juventus è stata però negativa, anche perché Giuntoli non vuole perdere un altro dei gioielli del proprio settore giovanile dopo le varie cessioni di Soulé, Barrenechea e Iling Jr. Vedremo se il pressing asfissiante di Manna porterà a dei risultati concreti nelle prossime ore. I tifosi azzurri sognano almeno un altro paio di colpi dopo la possibile cessione di Victor Osimhen.