Fulmine a ciel sereno Juventus: risposta definitiva, affare saltato

Brutte notizie per la Juventus, che deve fare i conti con un inatteso rifiuto: il giocatore non ne vuole proprio sapere.

L’ultima settimana di mercato è stata ricca di fuochi d’artificio per la Juventus. Cristiano Giuntoli ha messo a segno una serie di colpi che hanno entusiasmato il popolo bianconero: da Nico Gonzalez a Francisco Conceicao, fino ad arrivare alla chiusura della telenovela Teun Koopmeiners che ha tenuto banco per tutta l’estate.

Il Football Director della Juve è così riuscito a consegnare a Thiago Motta una rosa molto competitiva, centrando anche l’obiettivo dell’abbassamento del monte ingaggi. Sì, perché l’opera di risanamento del dirigente bianconero ha riguardato anche le cessioni di molti giocatori che non fanno più parte del progetto.

Giuntoli sta sistemando tutti quei giocatori ritenuti degli ‘esuberi’: tra questi c’è anche Filip Kostic, passato dalla titolarità con Massimiliano Allegri a diventare uno ‘scarto’ con il nuovo tecnico. Fino a pochi giorni fa sembrava che la pista più calda per l’esterno serbo fosse quella che conduceva a Firenze: i viola avevano manifestato un certo interesse per l’ex Eintracht Francoforte ma la trattativa non è decollata.

Batosta Juve, ha detto no: l’affare salta definitivamente

Per questo la Juve ha sondato anche i mercati esteri per capire se potesse esserci qualche club interessato al giocatore. Nelle scorse ore si è fatto vivo il Southampton, tornato in Premier League dopo un anno di purgatorio in Championship.

L’inizio di campionato dei Saints non è stato dei migliori: due sconfitte su due, prima con il Newcastle e poi con il Nottingham Forest, entrambe per 1-0. L’allenatore dei biancorossi, Russell Martin, ha chiesto rinforzi soprattutto sul fronte offensivo: un elemento come Filip Kostic potrebbe garantire qualità, imprevedibilità, assist e reti, oltre a un livello di esperienza importante per un campionato molto duro come la Premier League.

Tuttavia, stando a quanto riportato nelle scorse ore da Gianluca Di Marzio, l’idea di trasferirsi a Southampton non convince l’esterno della Juventus. Secondo il giornalista di Sky Sport il calciatore avrebbe già fatto sapere di non gradire questa soluzione: il suo è quindi un ‘no’ alla proposta dei Saints.

Un bel problema per i bianconeri, che speravano in una veloce conclusione dell’affare e invece si ritrovano ancora Kostic a libro paga. Fino al ‘gong’ Giuntoli proverà comunque a piazzarlo.