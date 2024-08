Juventus al fotofinish: il clamoroso ritorno (s)blocca Sancho

Cristiano Giuntoli è già al lavoro per completare l’operazione di mercato: le ultime sul mercato della Juventus

Il calciomercato sta per chiudere, ma la Juventus ha ancora intenzione di rinforzare la rosa. L’obiettivo è quello di tornare a vincere lo Scudetto e la società bianconera vuole farlo nel minor tempo possibile. L’arrivo di Thiago Motta rappresenta l’inizio di un nuovo ciclo, nel corso del quale la Juventus ha intenzione di ritornare ai vertici della classifica del campionato italiano di Serie A.

Proprio per questo motivo, Cristiano Giuntoli sta provando ad accontentare l’ex tecnico del Bologna, provando ad esaudire tutti i suoi desideri e mettere le mani anche su Sancho. Sotto questo punto di vista, però, sarà fondamentale mettere a segno cessioni dalle quali ricavare un lauto tesoretto da investire immediatamente. Tra i calciatori che non rientrano nel nuovo progetto tecnico della ‘Vecchia Signora’ c’è sicuramente Tiago Djaló, il cui futuro potrebbe essere lontano da Torino. Accostato in tempi e in modi diversi al Porto, che però fino a questo momento non ha affondato il colpo preferendo monitorare il terreno per capire eventuali margini di manovra, il difensore della Juventus sarebbe ora finito nel mirino del Brest. A riferirlo è Nicolò Schira che, però, spiega come l’ex Lille per adesso abbia rifiutato la destinazione.

Arrivato alla Juventus nel corso della scorsa sessione di mercato invernale, Djalo non ha mai trovato molto spazio. Djaló è portoghese, cresciuto nello Sporting Cp, a Torino non ha mai trovato spazio ed è sempre stato fuori dal progetto di Thiago Motta. Staremo a vedere cosa succederà.