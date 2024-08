Juventus insaziabile, acquisto giallorosso: visite mediche e firma

Juventus insaziabile, acquisto giallorosso. La società bianconera continua a chiudere importanti trattative senza soluzione di continuità.

Fortunatamente, per gli altri, il mercato si chiuderà il 30 agosto. Infatti pare non vi siano altri modi per fermare la Juventus ed il suo direttore tecnico, Cristiano Giuntoli.

La rosa bianconera, colpo dopo colpo, si sta trasformando. Oltre venti operazioni, tra entrate ed uscite, stanno cambiando pelle ad una squadra che vuole, innanzitutto, cambiare testa. Una trasformazione che scava fino in profondità. Spetterà poi a Thiago Motta cambiare ‘la testa’ della squadra, mentre a Cristiano Giuntoli è spettato, ed ancora spetta, il compito di cambiarne ‘i componenti’. Poco più di un giorno a disposizione per ultimare le trattative ancora sul tavolo. Nella nuova Juventus vi è rimasta, però, una parte della vecchia Juventus che non si vuole toccare. Anzi. Una ‘porzione’ di Juve nata recentemente ma già divenuta parte fondamentale della società: la Next Gen.

Juve insaziabile, arriva anche Giacomo Faticanti

Soltanto teoricamente è un altro mercato. La Next Gen è la seconda squadra della Juventus. Un serbatoio di talenti, di entusiasmo dove poter attingere in qualsiasi momento e per qualsivoglia necessità. Anche di natura economica.

Il mercato dedicato alla Next Gen è spesso, in realtà, un mercato a lunga gittata per la prima squadra. Giacomo Faticanti, classe 2004, romano, centrocampista dal futuro assicurato con un passato doppiamente caratterizzato dai colori giallorossi, rappresenta soltanto l’ultimo esempio. Arriva infatti dal Lecce, voluto fortemente dal responsabile dell’area tecnica del club pugliese, Pantaleo Corvino, che lo ha strappato proprio alla Juventus, ma calcisticamente nasce a Trigoria, nel prolifico settore giovanile della Roma. Come ci informa Gianluca Di Marzio, Giacomo Faticanti è già a Torino e dopo le visite mediche di rito al JMedical firmerà il suo contratto con la Juventus. Dopo i continui sorrisi di Thiago Motta per i nuovi arrivati, ecco una gran bella notizia anche per Paolo Montero.