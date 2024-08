Juventus, sorteggio Champions League: orario e possibili avversarie

Juventus, sorteggio Champions League. Inizia la madre di tutte le competizioni europee. Conosciamo i possibili avversari dei bianconeri.

Dopo due turni di campionato quasi soffocati dalla fase finale di un calciomercato che non smette di regale emozioni forti, ecco che parte il motivo musicale più atteso.

Giovedì 29 agosto inizia a mettersi in moto un’altra Fiera dei Sogni dopo il calciomercato. I sogni di gloria che soltanto la Champions League può regalare. Sogni che dalla stagione 2024-2025 saranno ancora più grandi e, soprattutto, più ricchi. Tante le novità, a cominciare dalle squadre partecipanti. Si passa dalle 32 formazioni della passata stagione alle 36 che caratterizzeranno l’edizione 2024-2025. Vi saranno 4 fasce che serviranno per determinare le otto diverse avversarie che ciascuna squadra affronterà prima della fase ad eliminazione diretta.

Queste le 4 fasce

FASCIA 1: Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Lipsia, Borussia Dortmund, Barcellona;

FASCIA 2: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donets’k, Milan;

FASCIA 3: Feyenoord, Sporting Lisbona, PSV, Dinamo Zagabria, Salisburgo, Lille, Stella Rossa, Young Boys; Celtic:

FASCIA 4: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna, Girona, Stoccarda, Sturm Graz, Brest.

Quando e dove vedere i sorteggi della Uefa Champions League

La cerimonia della nuova Champions League avrà luogo dal Grimaldi Forum di Montecarlo ed avrà inizio alle ore 18.00. Sarà possibile seguire l’intero evento in diretta tv su Sky (Sky Sport 24, numero 200 e Sky Sport Uno, numero 201, NOW, Prime Video, Sky Go ed in chiaro su Tv8. Buona Champions League.