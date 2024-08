La Juventus ne vende un altro: è UFFICIALE

Altra cessione per la Juventus che continua a fare spazio in rosa: ufficiale il trasferimento del giocatore in prestito con obbligo di riscatto

Sono giorni ed ore caldi, per non dire caldissimi, in casa Juventus dove è un continuo via vai di giocatori tanto in entrata quanto in uscita. I bianconeri sono gli assoluti protagonisti di questi ultimi giorni della sessione estiva di mercato e c’è la forte sensazione che possano mettere a segno ulteriori operazioni nelle ultime ore di mercato.

L’ultimo grande colpo in entrata che vorrebbe mettere a segno Cristiano Giuntoli è Jadon Sancho. Il ds bianconero sta dialogando con il Manchester United per convincere i Red Devils a lasciar partire il giocatore in prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi chiedono l’obbligo. Al momento, la soluzione non convince troppo la Juventus che proverà fino all’ultimo a far cambiare idea allo United.

I bianconeri sono disposti ad aumentare la loro offerta e per questo stanno cercando di piazzare altri esuberi per cercare di migliorarla. Giuntoli si è già liberato di diversi giocatori e nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità di una nuova cessione ovvero quella di Tarik Muharemovic, trasferitosi al Sassuolo in Serie B con la formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al compiersi di determinate condizioni

Juventus, ufficiale la cessione di Muharemovic: il difensore passa al Sassuolo

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Sassuolo ha annunciato di aver trovato l’accordo con la Juventus per il trasferimento a Reggio Emilia di Tarik Muharemovic. Il difensore classe 2003 passa al club neroverde in prestito con diritto di riscatto, ma con possibilità che tale diritto possa tramutarsi in obbligo al compiersi di determinate condizioni e farà esperienza in Serie B dopo l’ottima stagione in C con la Next Gen bianconera.

Inizialmente sembrava che Muharemovic fosse diretto al Genoa, ma l’operazione non si è concretizzata e ciò ha permesso al Sassuolo di inserirsi, di sorpassare il Grifone e di portare così a casa il giocatore. Una destinazione, quella emiliana, gradita da Muharemovic che oltre a fare esperienza in un campionato importante come quello cadetto, avrà maggiori possibilità di giocare rispetto a quante ne avrebbe avute con la maglia del Genoa.

Come la squadra maggiore, anche la Next Gen bianconera sta cambiando pelle e Paolo Montero avrà a disposizione una rosa di qualità per poter affrontare il campionato di Serie C nel migliore dei modi. Se gente come Muharemovic o Riccio hanno lasciato la base, il tecnico bianconero potrà contare su innesti di grande talento quali Adzic ed il neo acquisto Giacomo Faticanti, arrivato dal Lecce.