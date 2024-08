Milik in Champions con un altro club, addio lampo alla Juve

Partenza ormai prossima per Arkadiusz Milik, colpo last minute per il club che cerca rinforzi in vista della Champions League.

Nel calcio come nella vita, fare una scelta piuttosto che un’altra può cambiare davvero tutto. Questo è il caso di Arkadiusz Milik che proprio un anno fa di questi tempi era fortemente voluto dalla Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico, dopo averlo avuto al Napoli e alla Juve, lo avrebbe portato con sé anche nella Capitale. Alla fine, per diversi motivi, il polacco è però rimasto a Torino ma adesso è di nuovo giunto per lui il momento di pensare al proprio futuro.

Ritorno in Champions League per il trentenne centravanti di Tychy che sente di stare bene e di poter essere ancora un valore aggiunto. L’anno scorso ha giocato praticamente sempre, salvo qualche rara eccezione dovuta a problemi muscolari, ma il minutaggio è stato assolutamente eseguito.

Appena una media di mezz’ora a partita per Milik che arrivato a questo punto della propria carriera non può che cercare il proprio personale riscatto. Niente Arabia o chissà quale scelta esotica per lui che rimarrà a giocare in Europa: la rivelazione dello scorso campionato è pronta a dargli una maglia.

Calciomercato Juventus, Milik in Champions League: svelato il suo prossimo club

Bagagli pronti e biglietto di sola andata per la Germania. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, chi sembra particolarmente interessato a Milik è lo Stoccarda che con grande sorpresa ha chiuso la scorsa Bundesliga da seconda in classifica. Il polacco sembra dunque attratto dal progetto ed è vicinissimo al trasferimento.

Tanti avvicendamenti da parte del club allenato da Sebastian Hoeneß che in fase di calciomercato ha salutato la sua punta di diamante. Addio a Sehrou Guirassy, secondo miglior marcatore dello scorso campionato, e rivoluzione in attacco per lo Stoccarda che ha già chiuso diversi colpi in entrata ma che non sembra volersi accontentare.

Tre attaccanti già acquistati per sostituire il francese e quarto in arrivo. Nuova spesa in Serie A per lo Stoccarda che diverse settimane fa ha chiuso il colpo El Bilal Touré dall’Atalanta. L’ex nerazzurro è volato in Germania con la formula del prestito, fissato a 2,5 milioni, più eventuale riscatto. L’ultimo nome che ha scaldato i tifosi è però quello di Milk: la Juve è pronta cederlo per meno di 10 milioni di euro. Cifra dettata anche dal contratto in scadenza nel 2026.