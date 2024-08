Sancho, annuncio UFFICIALE: la Juventus non ha altra scelta

By

La Juve deve cercare di chiudere il colpo Sancho per non rischiare la beffa: le parole del tecnico sono fin troppo chiare.

Dopo aver completato il trasferimento di Teun Koopmeiners e chiuso di fatto la telenovela dell’estate la Juventus non sembra avere intenzione di fermarsi qui. Finora sono arrivati in bianconero Di Gregorio, Douglas Luiz, Khephren Thuram, Adzic, Francisco Conceicao, Nico Gonzalez, Juan Cabal e appunto Koopmeiners.

L’impressione è che entro il ‘gong’ Giuntoli perfezionerà anche un nono acquisto. Non è un segreto che la Juve è in contatto da giorni con il Manchester United per provare a portare alla Continassa Jadon Sancho.

L’esterno offensivo non rientra nei piani dei Red Devils ed è per questo che i bianconeri stanno studiando la formula giusta per arrivare al giocatore e regalare a Thiago Motta un altro rinforzo di enorme spessore.

L’idea della Juve è quella di un prestito secco, in modo tale da avere le mani libere la prossima estate. Chiaramente se Sancho dovesse garantire un rendimento molto elevato la dirigenza juventina valuterebbe un acquisto definitivo del calciatore. L’ipotesi non fa impazzire il Manchester United, che invece vorrebbe inserire un obbligo di riscatto.

Juve: bomba ufficiale su Sancho, ora non ci sono più dubbi

In più c’è il discorso legato all’ingaggio, dato che Sancho percepisce 10 milioni di euro all’anno dai Red Devils. La Juve è disposta a spenderne meno della metà (più o meno tra i 3,5 e i 4 milioni) pertanto bisognerà capire se il club inglese accetterà di pagare la parte restante.

E per quanto riguarda il possibile inserimento del Chelsea? Da Torino filtra tranquillità, dato che la Juve non considera i Blues un potenziale pericolo. Tuttavia nell’ultima conferenza stampa il tecnico dei londinesi, Enzo Maresca, ha fatto capire che l’interesse del Chelsea per il classe 2000 è vivo.

Maresca, incalzato dai giornalisti, ha ribadito che non bisogna prendere un giocatore tanto per prenderlo, ma se si tratta di un elemento che può davvero dare una mano vale la pena fare uno sforzo. “Jadon non è un nostro calciatore, ma lo conosco bene avendo passato molti anni nel City – le parole di Maresca in conferenza stampa – Vedremo cosa succederà“.

L’allenatore del Chelsea ha ricoperto in passato il ruolo di allenatore della Elite Development Squad dei Citizens e successivamente è stato anche collaboratore tecnico nello staff della prima squadra guidata da Pep Guardiola. Per evitare brutte sorprese la Juventus deve assolutamente cercare di chiudere il prima possibile la trattativa per Sancho.