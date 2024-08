Si sblocca il doppio affare: Conte fa volare la Juventus

La richiesta a sorpresa di Antonio Conte può accendere le ultime ore del calciomercato della Juventus. I dettagli

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Teun Koopmeiners, la campagna acquisti della Juventus non è affatto terminata. Giuntoli proprio in queste ore sta infatti cercando l’incastro giusto per riuscire a mettere le mani su Jadon Sancho, per il quale si sta continuando a dialogare con il Manchester United sempre con il Chelsea sullo sfondo.

Una voce decisiva nell’assalto last minute all’esterno offensivo inglese, però, sarà ricoperta dal discorso uscite. Da Arthur a Kostic passando per Djaló: non sono pochi i calciatori bianconeri che, almeno allo stato attuale della situazione, rischiano di ingolfare le strategie di Giuntoli. Ma occhio ai colpi di scena. Secondo quanto evidenziato da Sky Sport, infatti, il Napoli avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per Arthur: il centrocampista brasiliano, ritornato dall’esperienza in prestito alla Fiorentina, è in uscita Dalla Juve. Le parti sono in contatto per provare a trovare la quadra sull’ingaggio dell’ex Barcellona, che si aggira sui 6 milioni di euro. A tal proposito, nelle prossime ore è previsto un contatto per provare a capire i margini di un’operazione nata improvvisamente, ma che potrebbe andare a buon fine nel caso in cui si trovassero gli incastri giusti.